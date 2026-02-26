Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη σήμερα Πέμπτη 26/2 για έναν τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να πλήξει το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής συγκέντρωσης στη Μέση Ανατολή από την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, και ενώ το Ιράν έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση με χρήση βίας.

Οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται μια ύστατη προσπάθεια για την αποτροπή σύγκρουσης, ωστόσο οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας παραμένουν ασαφείς αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι προτιμά να επιλύσει την κρίση μέσω της διπλωματίας, έχει επίσης αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, ώστε να πιέσει την ηγεσία του να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Ο πρόεδρος, ωστόσο, έχει κάνει ελάχιστα για να εξηγήσει τι ακριβώς απαιτεί στις διαπραγματεύσεις και γιατί ενδέχεται να χρειαστεί στρατιωτική δράση τώρα, οκτώ μήνες αφότου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το Ιράν έχει απορρίψει την αμερικανική απαίτηση να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι διατεθειμένο να προσφέρει ορισμένες παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Όπως και στους δύο προηγούμενους γύρους συνομιλιών την ιρανική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθεί κρυφά να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν επιμένει ότι το πρόγραμμά του εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, αν και είναι η μόνη χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα που έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή όπλων.

Πιέσεις Τραμπ στο Ιράν

Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο την Τρίτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε σύντομα και αόριστα στις εντάσεις με το Ιράν, χωρίς να παρουσιάσει ξεκάθαρα το επιχείρημα υπέρ στρατιωτικών πληγμάτων.

Αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού πλήγματος τις επόμενες ημέρες κατά των Φρουρών της Επανάστασης ή πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, προκειμένου να πιέσει την ηγεσία της χώρας.

Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο πρόεδρος θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο να διατάξει μια εκστρατεία με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων έχει προειδοποιήσει πως πλήγματα κατά του Ιράν θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα και να σύρουν τις ΗΠΑ σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, αν και ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι ο στρατηγός Νταν Κέιν πιστεύει πως αυτή θα ήταν «εύκολα νικηφόρα».

Τι θα περιλαμβάνουν οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προτάσεις για τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου και έναν περιφερειακό μηχανισμό εμπλουτισμού, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, καθώς το Ιράν απορρίπτει τη συζήτηση για το βαλλιστικό του πρόγραμμα και τη στήριξη προς τους συμμάχους του στην περιοχή, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση.