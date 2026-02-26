Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τι ζητούν οι ΗΠΑ από το Ιράν και τι απαντήσεις δίνει η Τεχεράνη. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται σήμερα στη Γενεύη και τα σενάρια για στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Στο podcast με τίτλο «Οι διαπραγματεύσεις Ιράν και ΗΠΑ στο παρά πέντε της σύγκρουσης» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:28 Οι επιδιώξεις των ΗΠΑ και οι απαντήσεις του Ιράν.

1:21 Σε ποια θέση βρίσκονται οι Ιρανοί στην παγκόσμια κούρσα των πυρηνικών όπλων.

2:08 Οι ομοιότητες και οι διαφορές στη στρατηγική των ΗΠΑ κατά του Ιραν και της Βενεζουέλας.

2:59 Η στάση του Ιράν απέναντι στην πίεση των Αμερικανών.

4:08 Ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

4:28 Ο ρόλος και η ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Κίνας.

5:11 Γιατί δεν ακούμε πλέον για αντιδράσεις του ιρανικού λαού στο καθεστώς Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

5:56 Τα highlights της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους.

8:14 Οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν και τα σενάρια για την επιχείρηση στην περιοχή.

