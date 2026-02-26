Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ουγγαρία παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο αρνούμενη την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ενός σημαντικού ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος συχνά ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

Τα μέτρα Ορμπάν εναντίον των μέσων ενημέρωσης στο μικροσκόπιο

Ο εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος με τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πρόκληση εδώ και 16 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, έχει περιορίσει τα πολιτικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων εμποδίζοντας τη λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Klubradio μπορεί να εκπέμπει μόνο μέσω διαδικτύου από το 2021, αφού έχασε την προσφυγή του στο δικαστήριο για να διατηρήσει την άδεια εκπομπής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία εναντίον της Ουγγαρία σχετικά με το θέμα αυτό.

Τι υποστηρίζει στην απόφαση του το Δικαστήριο

«Στην απόφασή του, το Δικαστήριο κάνει δεκτή την πλειονότητα των αιτιάσεων της Επιτροπής και διαπιστώνει ότι η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις της βάσει του δικαίου της Ένωσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουγγαρία παραβίασε πολλές αρχές, κυρίως αυτές της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι «ο ουγγρικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης αποκλείει αυτομάτως την ανανέωση της ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε περίπτωση που διαπραχθεί παράβαση περισσότερες από μία φορές, ακόμη και όταν οι παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας, αμιγώς τυπικές για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις και ληφθεί διορθωτικά μέτρα».

Η Ουγγαρία «προσέβαλε την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη», υπογράμμισε το Δικαστήριο.

Η ιστορία της υπόθεσης

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Klubradio, που άρχισε να εκπέμπει τη δεκαετία του 1990, αναγκάστηκε να δώσει μια σειρά από νομικές μάχες για να παραμείνει στον αέρα λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ορμπάν το 2010. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε με βραχυπρόθεσμες άδειες, οι οποίες ανανεώνονταν περιοδικά.

Η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας NMHH, οι επικεφαλής της οποίας πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα Fidesz του Ορμπάν, επιμένει ότι οι αποφάσεις της δεν υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας το 2020 ότι το Klubradio είχε παραβεί επανειλημμένα κανονισμούς.

Επί πρωθυπουργίας Ορμπάν τα περισσότερα ανεξάρτητα μέσα της Ουγγαρίας αναγκάστηκαν να κλείσουν ή εξαγοράστηκαν από πρόσωπα που πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούνται ότι έχουν μετατραπεί σε όργανα προπαγάνδας της κυβένρησης.

Καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου το αντιπολιτευόμενο κομμα Tisza βρίσκεται πρώτο στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σε ένα πλαίσιο οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενης δυσαρέσκειας των Ούγγρων για τις δημόσιες υπηρεσίες.