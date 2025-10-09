Στη διερεύνηση αναφορών ότι η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ανέπτυξε αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να στρατολογήσει αξιωματούχο της Ένωσης, θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει το Politico, αφορμή αποτέλεσε μία κοινή έρευνα ευρωπαϊκών μέσων, ανάμεσά τους η γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, η βελγική εφημερίδα De Tijd και το ουγγρικό μέσο Direkt36, όπου αναφέρουν ότι Ούγγροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, προσποιούμενοι τους διπλωμάτες, προσπάθησαν να εισχωρήσουν σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, την εποχή που ο Όλιβερ Βαρχέλι (νυν Ευρωπαίος επίτροπος που κατέχει το χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την υγεία και την ευημερία των ζώων) ήταν ο πρέσβης της Ουγγαρίας στο μπλοκ.

Η τοποθέτηση του πράκτορα στις Βρυξέλλες

Ένας πράκτορας, ο οποίος δεν κατονομάζεται, τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 2015 και 2017 ως διπλωμάτης που εργαζόταν στο τμήμα πολιτικής συνοχής της ουγγρικής πρεσβείας, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασαν τα μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, ο πράκτορας λειτουργούσε για την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ουγγαρίας, καλλιεργώντας επαφές εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ.

Στην ενημέρωση Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος Μπάλαζς Ουϊβάρι δήλωσε: «Η Επιτροπή λαμβάνει, ως συνήθως, τέτοιους ισχυρισμούς πολύ σοβαρά υπόψη και παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία των αξιωματούχων και των δικτύων της Επιτροπής από την παράνομη κατασκοπεία».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συστήσει μια εσωτερική ομάδα για να εξετάσει αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο Ujvari, προσθέτοντας ότι, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν θα αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες.

Η Πάολα Πινό, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, τόνισε ότι η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ενημερωθεί για τις αναφορές.

Οι Μυστικές Συναντήσεις

Οσον αφορά τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες κατασκοπείας, αυτές παραπέμπουν μάλλον περισσότερο σε τακτικές που ακολουθούν η Ρωσία και η Κίνα, παρά σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιστατικό μάλιστα ενδέχεται να εντείνει την καχυποψία των Βρυξελλών απέναντι στην κυβέρνηση Όρμπαν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι συναντούσε τον εν λόγω “διπλωμάτη” κάθε λίγους μήνες για φιλικές συνομιλίες, αλλά σύντομα αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κατάσκοπο, που αναζητούσε κάθε είδους “κουτσομπολιό” σχετικά με την Επιτροπή.

Οι συναντήσεις γίνονταν συνήθως σε πάρκο των Βρυξελλών και κατέληξαν στη σύνταξη εγγράφου, το οποίο θα καθιστούσε τον αξιωματούχο της Επιτροπής “μυστικό συνεργάτη” της ουγγρικής υπηρεσίας πληροφοριών — παρότι ο ίδιος συνέχιζε να εργάζεται εντός της Επιτροπής.