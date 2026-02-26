Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν διέταξε την Τετάρτη την ενίσχυση της ασφάλειας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, αφού ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να διαταράξει το ενεργειακό σύστημα της Ουγγαρίας.

Η Βουδαπέστη κατηγόρησε πρόσφατα το Κίεβο ότι εμποδίζει σκόπιμα τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διασχίζει το έδαφος της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές αρχές αρνήθηκαν τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ο αγωγός, ο οποίος τροφοδοτεί διυλιστήρια στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, χτυπήθηκε από ρωσική επίθεση με drone.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Όρμπαν έχει ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία κατά της Ουκρανίας ενόψει των εκλογών του Απριλίου, οι οποίες πιθανότατα θα είναι οι πιο δύσκολες που έχει αντιμετωπίσει στα 16 χρόνια της εξουσίας του. Έχει παρουσιάσει τη γειτονική χώρα ως σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Ουγγαρίας και τον εαυτό του ως τον μοναδικό εγγυητή της ασφάλειάς της.

«Ένας πετρελαϊκός αποκλεισμός»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί τις στενότερες σχέσεις με το Κρεμλίνο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η ουκρανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε «έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό» για να ασκήσει πίεση στην Ουγγαρία και ότι οι ουγγρικές υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας έδειξαν ότι η Ουκρανία «προετοίμαζε περαιτέρω ενέργειες για να διαταράξει τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας». Δεν παρέθεσε λεπτομέρειες ή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

«Θα αναπτύξουμε στρατιώτες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αποκρούσουμε επιθέσεις κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Όρμπαν. «Η αστυνομία θα περιπολεί με αυξημένες δυνάμεις γύρω από καθορισμένους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμούς διανομής και κέντρα ελέγχου».

Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει σημαντικά ή σταματήσει εντελώς τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, έχουν διατηρήσει και μάλιστα αυξήσει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, και έλαβαν προσωρινή εξαίρεση από την πολιτική της ΕΕ που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Την Κυριακή, η Ουγγαρία απείλησε να μπλοκάρει ένα σημαντικό δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) για το Κίεβο και την Δευτέρα άσκησε βέτο σε έναν νέο γύρο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Ο Όρμπαν έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε άλλη μέτρο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσουν οι μεταφορές πετρελαίου.

Ο αγωγός Druzhba είναι εκτός λειτουργίας από τις 27 Ιανουαρίου. Οι επισκευές είναι επικίνδυνες και ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα μόνο αν η Ρωσία σταματήσει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Ο Όρμπαν διέταξε επίσης την Τετάρτη την απαγόρευση της λειτουργίας drones στην κομητεία Szabolcs-Szatmár-Bereg, που συνορεύει με την Ουκρανία.

Οι κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία

Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Ουκρανία για «εκβιασμό» προκειμένου να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τις αντιουκρανικές του θέσεις και για προσπάθεια να ανεβάσει τις τιμές της ενέργειας στην Ουγγαρία λίγες εβδομάδες πριν από μια κρίσιμη εκλογή.

Ο Όρμπαν, ο οποίος επανήλθε στην εξουσία το 2010, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου. Ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ και το δεξιό κόμμα του Fidesz υστερούν στις περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις έναντι ενός νεοφερμένου κεντροδεξιού αντιπάλου, του Πέτερ Μαγκιάρ.

Το κόμμα του έχει προωθήσει το μήνυμα ότι, αν χάσει τις εκλογές, το κόμμα Tisza θα σύρει τη χώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία, οδηγώντας την Ουγγαρία στη χρεοκοπία και στέλνοντας τους νέους της να σκοτωθούν στο μέτωπο.