Ο 46χρονος ο οποίος πυροβόλησε, όπως η αστυνομία απέδειξε με την έρευνα που έκανε, σε ευθεία βολή, 10:00 η ώρα το βράδυ, στο Αίγιο, στους 15χρονους οι οποίοι ήταν κοντά στο σπίτι του και θεώρησε ότι τον ενοχλούσε το γέλιο τους, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η απόφαση, τόσο ανακριτή όσο και εισαγγελέα, είναι ομόφωνη και αφορά στην προφυλάκιση του 46χρονου.

Μια απόφαση η οποία ικανοποίησε τους συγγενείς,που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τους γονείς, παρά την ικανοποίησή τους από την προφυλάκιση, δηλώνουν αγανακτισμένοι με τη στάση του 46χρονου, ο οποίος όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε όπως λένε, με διάφορα δικονομικά τερτίπια, να ακυρώσει τη διαδικασία, και γι’ αυτό έφτασε 5:00 το απόγευμα προκειμένου να υπάρξει η απόφαση για την προφυλάκισή του.

Οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται ο κατηγορούμενος είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Αποκάλυψη LIVE NEWS: Ισχυρή η πιθανότητα να χρησιμοποίησε δύο όπλα

Ο 46χρονος ισχυριζόταν ότι δεν πυροβόλησε τα παιδιά. Όμως, την καραμπίνα που πυροβόλησε, φρόντισε αφού της έκοψε την κάννη να την πετάξει. Ωστόσο οι αστυνομικοί τη βρήκαν.

Ο πυροβολισμός σε ευθεία βολή, και αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έδειξε στους ανακριτή και εισαγγελέα ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτό έκριναν και γι’ αυτό τον προφυλάκισαν.

Μία αποκάλυψη ωστόσο φέρνει σήμερα το LIVE NEWS, το οποίο ήταν και το στοιχείο που ουσιαστικά καθυστέρησε τη σημερινή απολογία του 46χρονου.

Μάλιστα, χθες το LIVE NEWS έφερε στο φως τις φωτογραφίες με τις βολίδες που βρέθηκαν.

Φαίνεται ότι οι συγγενείς των παιδιών έχουν μετρήσει τη βολίδα και είναι 3 και 47 εκατοστά. Το δεδομένο είναι ότι οι περισσότερες βολίδες που βρέθηκαν στα παιδιά, τόσο στο σώμα τους όσο και πάνω στα παπούτσια ουσιαστικά των παιδιών, ήταν περίπου 2 χιλιοστά.

Χθες λοιπόν, ένας μάρτυρας πήγε και κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές μία φωτογραφία όπου βρέθηκε μία βολίδα στο παπούτσι ενός 15χρονου. Εκεί λοιπόν, φαίνεται ότι είναι διαφορετική η διάμετρος.

Άρα αυτό δείχνει την πιθανότητα ο 46χρονος να έχει χρησιμοποιήσει δύο όπλα.

Το χρονικό

Ο 46χρονος είπε πως «πήρα το όπλο και πυροβόλησα». Επειδή υπάρχει και μια υψομετρική διαφορά, ο 46χρονος ήταν στο μπαλκόνι και τα παιδιά ανέβαιναν κάποια σκαλιά, η αστυνομία εκτίμησε βλέποντας το πού τα παιδιά είχαν πυροβοληθεί, ποιος πυροβόλησε.

Έτσι κατέληξαν στον 46χρονο. Αυτός είχε φροντίσει να πετάξει το όπλο προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του. Άρα η ευθεία βολή βρίσκει –γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, κάποια είναι πιο πάνω στη σκάλα, κάποια είναι πιο κάτω– βρίσκει ένα απ’ τα παιδιά στο παπούτσι που φοράει, αλλά η βολίδα που έχει καρφωθεί, γιατί κάποιες άλλες προφανώς διεσπάρησαν και δεν είναι καρφωμένες, να είναι μεγαλύτερου διαμετρήματος. Συνεπώς, έχει χρησιμοποιήσει δύο καραμπίνες.