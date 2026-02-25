Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία στο Αίγιο μετά την επίθεση 46χρονου σε τέσσερα ανήλικα αγόρια, με τα παιδιά να τραυματίζονται από σκάγια. Ο δράστης απολογείται αύριο, ενώ οι γονείς ζητούν εξηγήσεις για την αιματηρή ενέργεια που συγκλονίζει την περιοχή.

Την Πέμπτη η απολογία

Αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου απολογείται ο 46χρονος, με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι γονείς οργισμένοι ζητούν εξηγήσεις, μιλώντας για ευθεία βολή που σκοπό είχε να σκοτώσει.

Ο δράστης διατηρούσε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα είχε γίνει πατέρας. Λάτρης των extreme sports, των ταξιδιών και δεινός κυνηγός, όπως λέει αποκλειστικά στο «Live News» ο πατέρας ενός 15χρονου αγοριού.

«Περίμενε με το όπλο στο χέρι. Μόλις φάνηκαν τα παιδιά, τα σημάδεψε και τα πυροβόλησε. Είναι απλό. Είδε το θήραμά του. Κυνηγός είναι. Είδε το θήραμά του».

Η είδηση ήρθε σαν «κεραυνός» στην τοπική κοινωνία του Άργους και στην οικογένεια της συζύγου του δράστη.

«Έχουμε χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μας. Είναι ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο, ανείπωτο. Το καταδικάζουμε. Δεν το είχαμε δει να έρχεται τέτοιο πράγμα. Είναι ακραίο, δεν μπορείς να το περιμένεις με τίποτα. Δεν είχαμε φοβηθεί ποτέ, δεν είχαμε ποτέ νιώσει απειλή από αυτόν. Είναι ζευγάρι μόλις 3 – 4 χρόνια».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο που φαίνεται να πυροβόλησε ο δράστης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είδε τα παιδιά και πυροβόλησε στα τυφλά. Από την άλλη, το σπίτι του, από τα σκαλάκια όπου ήταν τα αγόρια όταν βλήθηκαν, δεν απέχουν πάνω από 10 – 15 μέτρα.

Νέα ντοκουμέντα

Σε νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο που παρουσιάζει σήμερα το «Live News», αποτυπώνονται τα σημάδια από ένα ακόμα παιδί που βρισκόταν στην παρέα.

Η σύλληψη του 46χρονου έγινε σε διάστημα περίπου 15 ωρών από την στιγμή που πυροβόλησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε κοντινό ποτάμι. Μόνο μετά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι και το κατάστημά του υπέδειξε στην Αστυνομία το σημείο.