Καθορίζεται πλέον, με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πλαίσιο λειτουργίας των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων ως προς τις γεωγραφικές ζώνες ευθύνης τους και το ποσοστό εισαγωγής μαθητών από την τοπική κοινότητα.

Η απόφαση, καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό εισαγωγής «ντόπιων» μαθητών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ο τόπος συνήθους διαμονής των υποψηφίων μαθητών.

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Λυκείου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα γίνεται μέσω εξετάσεων, δοκιμασίας (test) δεξιοτήτων ή με συνδυασμό των δύο διαδικασιών.

Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι δυνατή ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, εφόσον αυτός βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά την τελική κατάταξη και επιλογή των μαθητών για κάθε σχολική μονάδα, συνεκτιμάται ο τόπος συνήθους διαμονής σε σχέση με την έδρα του σχολείου (γεωγραφικό κριτήριο).

Το ελάχιστο ποσοστό μαθητών που θα επιλέγονται με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο ορίζεται στο 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, ενισχύοντας τη συμμετοχή μαθητών από την τοπική περιοχή.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του τόπου της συνήθους διαμονής είναι τα εξής:

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του γονέα/κηδέμονα/ασκούντος την επιμέλεια, του τελευταίου οικονομικού έτους ή

αντίγραφο απόδειξης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που να καταλαμβάνει το τρέχον σχολικό έτος ή

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Εάν δεν αποδεικνύεται η διεύθυνση του τόπου συνήθους διαμονής του μαθητή ή της μαθήτριας από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ιστορικού μεταβολών στοιχείων φυσικού προσώπου από την πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Από το σχολικό έτος 2026 – 2027 θα λειτουργούν 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κοζάνη, Ρόδο, Ηράκλειο Κρήτης και Πύργο Ηλείας.

Ο Δήμος ή το είδος της γεωγραφικής υποδιαίρεσης του Δήμου που «καταλαμβάνει» κάθε Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ορίζεται με λεπτομέρεια στην απόφαση της υπουργού Παιδείας.