Αντιμέτωπος με κακούργημα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, είναι ο 51χρονος διανομέας, που συνεπλάκη άγρια χθες με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα στα Πατήσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας.

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο.

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον ντελιβερά.

Σε βάρος του 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Κάμερα κατέγραψε τη συμπλοκή

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το επεισόδιο στα Κάτω Πατήσια, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Στα πλάνα φαίνεται ο ντελιβεράς να επιτίθεται στον 70χρονο οδηγό αυτοκινήτου για την προτεραιότητα στον δρόμο και λίγο αργότερα οι δυο τους ανταλλάσσουν χτυπήματα στη διασταύρωση κάτω από το φανάρι.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τους δύο οδηγούς. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο ντελιβεράς οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα.

Τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του ο 70χρονος κατασχέθηκαν. Οι δύο οδηγοί αλληλοκατηγορούνταν εκείνα τα πρώτα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών για το ξεκίνημα του επεισοδίου, με τα οχήματά τους να παραμένουν για ώρα στη μέση του δρόμου.