Σοβαρά τραυματισμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας νεαρός αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού, ύστερα από σχεδόν μετωπική σύγκρουση με ΙΧ, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οπως αναφέρει το oragenews.gr, το πατίνι χθες, πριν τις οκτώ το βράδυ, «κατέβαινε» την Αλεξάνδρας με κατεύθυνση την Πατησίων, ενώ το αυτοκίνητο έβγαινε από την οδό Αρμένη Βραΐλα.

Κατά τη σύγκρουση που ακολούθησε ο αναβάτης έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, το οποίο και έσπασε. Σύμφωνα με πληροφορίες βαριά τραυματισμένος είναι ο 25χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού ο οποίος διακομίστηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός».