Την κατάργηση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης, ζητεί μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος βγάζει κραυγή αγωνίας για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Χάρης Δούκας, σε άρθρο του, μιλά για «υπονόμευση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σταθερά αποδυναμώνεται θεσμικά και επιχειρησιακά» και καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι οικοδομεί ένα από τα πιο συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης του κράτους.

«Χτίζεται ένα κράτος που λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω, με τον κίνδυνο να απωλέσει και τα τελευταία αντανακλαστικά και την δυνατότητά του να μειώσει την απόσταση πολιτών-πολιτικής, καθώς μειώνονται οι δυνατότητες των δήμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών», τονίζει.

Η χώρα – σημειώνει – χρειάζεται μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση: το κράτος θα παράγει τις δημόσιες πολιτικές, η περιφέρεια θα είναι αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη και οι δήμοι θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν όλες τις πολιτικές που προάγουν την ποιότητα ζωής.

Οι 11 προτάσεις

Οι προτάσεις που καταθέτει ο δήμαρχος Αθηναίων είναι οι ακόλουθες:

– Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που διέπουν τη λειτουργία των δήμων. «Ακόμη και σήμερα παραμένουν σε ισχύ νόμοι που προβλέπουν κόφτη – μέχρι και 40% – στα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, απαγόρευση προσλήψεων και μειωμένα ποσοστά εσόδων από κρίσιμα ταμεία, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο», αναφέρει.

– Εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010, που ρυθμίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Απόδοση στους δήμους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας, που πληρώνουν όλοι οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν στις πόλεις και χρηματοδοτεί έργα συντήρησης υποδομών, κατασκευή ανθεκτικών έργων, καθαριότητας κ.ά.. Από αυτό το τέλος οι δήμοι δεν εισπράττουν σήμερα ούτε ευρώ.

– Πρόβλεψη που θα επιβάλει τη μεταφορά πόρων παράλληλα με την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την υποχρέωση η συγκεκριμένη πρόβλεψη να ενσωματώνεται στο εκάστοτε νομοθέτημα και υπό την αίρεση της ακυρότητας, σε διαφορετική περίπτωση.

– Πιλοτική απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ (σ.σ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) στους δήμους.

– Επαναφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων που τους αφαιρέθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι πολεοδομίες.

– Σε κρίσιμα νομοθετήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτων, να προβλέπεται σύμφωνη γνώμη των κεντρικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό και υλοποίηση κεντρικών πολιτικών που αφορούν την στέγη, το δημογραφικό, την περιφερειακή ανάπτυξη και την σχολική υποδομή.

– Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (σ.σ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ως προς την εκπόνηση και άσκηση δημόσιων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.

– Θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.

– Κατάργηση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης.