Νέα πυρά κατά της ηγεσίας του ΠαΣοΚ εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επανερχόμενος στις δηλώσεις του μετά τη χθεσινή τεταμένη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «θολό» το μήνυμα του ΠαΣοΚ και τόνισε ότι τα ποσοστά παραμένουν καθηλωμένα, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν αμφισβητεί την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται, αλλά πιστεύει ότι το κόμμα μπορεί να γίνει πρώτο, αρκεί να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε τρεις προτάσεις:

Διακριτό και σαφές ψήφισμα που να αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ένα μεγάλο «ΝΑΙ» στην προοδευτική διακυβέρνηση, με ένα ανοικτό προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και παρακάλια.

Ανοιχτό συνέδριο, όπου τα μέλη και οι φίλοι του ΠαΣοΚ να αποφασίσουν για τις μεγάλες αλλαγές.

Ο δήμαρχος παρατήρησε πάντως ότι υπάρχει μια «μετατόπιση» στη στρατηγική του κόμματος, ακόμη και από τον ίδιο τον πρόεδρο, γεγονός που, όπως ανέφερε, δημιουργεί θετικές προσδοκίες ενόψει του συνεδρίου. «Να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι», κατέληξε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με αλλαγή στρατηγικής το ΠαΣοΚ μπορεί να ξαναγίνει πρώτο κόμμα.

Δούκας: Τι συνέβη με την Αννα Διαμαντοπούλου

Υπενθυμίζεται, όπως έγραψε το «Β» στο τέλος της συνεδρίασης η Άννα Διαμαντοπούλου είδε στο κινητό της, διαρροή της πλευράς του Χάρη Δούκα προς συγκεκριμένο μέσο, με όσα εκείνος είχε δηλώσει στην αρχική του εισήγηση. Τότε απευθυνόμενη προς τον δήμαρχο Αθηναίων, κρατώντας το κινητό της και δείχνοντας το προς το μέρος του αναρωτήθηκε «τι είναι αυτά που κάνεις; Απαράδεκτο. Δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου». Τότε ο Χάρης Δούκας φέρεται να απάντησε: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Αναφερόμενος στον εν λόγω διάλογο ο κ. Δούκας εξήγησε: «Κατά τις 18:15, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μου έδειξε τον λόγο μου που είχε αναρτηθεί σε site. Της απάντησα: “Άννα, τι μου δείχνεις; Είναι ο λόγος μου, τον είπα πριν από ώρες, τον είχα διαβάσει και είναι γραπτός”. Και εκείνη μου είπε: “Γιατί τα κάνεις αυτά; Τι είναι αυτό;”», διηγήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως το ζήτημα έχει λυθεί.

«Το ΠαΣοΚ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Πρόκειται για προσυνεδριακό διάλογο και όλοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις μας. Τα ζητήματα αυτά θεωρώ ότι έχουν λυθεί, προχωράμε», κατέληξε ο κ. Δούκας.

Τι είπε για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Σχολιάζοντας τη στάση συγκεκριμένων στελεχών, όπως η κυρία Καρυστιανού, ο κ. Δούκας τόνισε ότι οι τελευταίες δηλώσεις τους δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και υπενθύμισε ότι οι αμβλώσεις υπήρξαν σημαντική στιγμή για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιώργο Γεννηματά.