Ευθύνες στην κυβέρνηση για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα με τις πιάτσες ναρκωτικών να ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνία, επέρριψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Δούκας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε στις λύσεις που είχε προτείνει η δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο σε πολλές γειτονιές είναι οξυμένο.

«Πιάτσα» σε 5 δομές

Όπως αναφέρει στο ΒΗΜΑ η αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου 10 δομές απεξάρτησης στην Αθήνα. Στις μισές απ’ αυτές, έχει δημιουργηθεί απ’ έξω, «πιάτσα» ναρκωτικών.

Γκετοποιούνται δρόμοι

«Έχουμε υπερσυγκέντρωση δομών απεξάρτησης σε πολύ μικρό χώρο μέσα στον αστικό ιστό. Κακώς υπάρχουν αυτές οι δομές, διότι είναι υπερσυγκεντρωμένες σε κάποιες περιοχές, γκετοποιούν δρόμους και γίνονται αποθήκες ψυχών», δήλωσε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι μέσα στις δομές γίνεται απεξάρτηση και έξω απ’ αυτές, εμπόριο.

«Σε ποια άλλη χώρα στον πλανήτη οι άνθρωποι κάνουν απεξάρτηση μέσα στη δομή, είτε στεγνή είτε με μεθαδόνη, και απ’ έξω πωλούν ναρκωτικά;», ρώτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας: «Σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει αποκέντρωση και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνεται εμπόριο. Και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, κάθε δήμαρχος έχει χρέος να πιέζει ώστε οι δρόμοι της πόλης του να μην είναι πιάτσες. Όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια».

Οι προτάσεις που δεν «προχώρησαν»

Να σημειωθεί ότι η δημοτική Αρχή έχει καταθέσει προτάσεις οι οποίες αφορούν:

– Τη δημιουργία κέντρου ελεύθερης – ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών έξω από τον οικιστικό ιστό της Αθήνας.

– Καμία δημιουργία κάποιας νέας κρατικής δομής από τον ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και του 18Ανω) ή άλλον φορέα για χρήστες ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

– Να υπάρξει μέριμνα για την ισότιμη κατανομή όλων των δομών απεξάρτησης σε όλη την Αττική.