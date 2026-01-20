Προβληματισμός, εσωτερικές διαφωνίες, έντονους διαλόγους και σκληρή κριτική στην ηγεσία καταγράφηκαν στην τετράωρη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της ΚΟΕΣ του ΠαΣοΚ που συγκλήθηκαν την Τρίτη (20/1).

Η διαφοροποίηση του Χάρη Δούκα

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι η μέχρι τώρα στρατηγική δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται. Τόνισε την ανάγκη ειλικρίνειας στο εσωτερικό του κόμματος, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ξεκάθαρη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επικείμενο συνέδριο του ΠαΣοΚ , το οποίο χαρακτήρισε «λυτρωτικό», θέτοντας ως κεντρικό πολιτικό ερώτημα το αν το κόμμα στηρίζει ξεκάθαρα την προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠαΣοΚ. Όπως ανέφερε, η απάντηση θα πρέπει να είναι σαφής, χωρίς αμφισημίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η θέση του κόμματος κατά οποιουδήποτε σεναρίου συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία να περιοριστεί σε μια γενική διατύπωση πολιτικής διακήρυξης, χωρίς ουσιαστική δεσμευτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ανάγκη λήψης ξεχωριστής και ρητής απόφασης, η οποία θα δεσμεύει το κόμμα σε κάθε μελλοντικό πολιτικό σενάριο.

Ο κ. Δούκας κατέθεσε τη διαφωνία του για την έως τώρα πορεία του ΠαΣοΚ και πρότεινε να υπάρξει άμεσα σχέδιο απόφασης για αλλαγή στρατηγικής, με στόχο, όπως ανέφερε, μια νέα, νικηφόρα κατεύθυνση.

Από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί επιμένει στη διεξαγωγή προκριματικών, σημειώνοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς θετικά αποτελέσματα, με τον κ. Δούκα να απαντά πως, εφόσον δεν απέδωσαν, τίθεται το ερώτημα γιατί εντάχθηκαν στο καταστατικό του κόμματος.

Έντονος διάλογος Ανδρουλάκη-Γερουλάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και έντονος διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Παύλου Γερουλάνου.Ο Παύλος Γερουλάνος φέρεται να είπε: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων». Ο Νίκος Ανδρουλακης δεν άφησε αναπάντηση τη μομφή, απαντώντας: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;».

Για να συνεχιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος:

Γερουλάνος: «Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα».

Ανδρουλάκης: «Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ».

Γερουλάνος: «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

Η Άννα Διαμαντοπούλου απευθυνόμενη στον Χάρη Δούκα για τις διαρροές στον Τύπο ενώ διεξάγεται η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, φέρεται να είπε: «Τι είναι αυτά που κάνεις; Απαραδεκτο. Δεν ειναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου».

Για αν απαντήσει ο Χάρης Δούκας: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Ενόχληση Διαμαντοπούλου με τις διαρροές

Σύμφωνα με πηγές, προς το τέλος της συνεδρίασης η Άννα Διαμαντοπούλου απευθυνόμενη στον Χάρη Δούκα για τις διαρροές στον Τύπο ενώ διεξάγεται η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, φέρεται να είπε: «Τι ειναι αυτα που κανεις; Απαραδεκτο. Δεν ειναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου». Για αν απαντήσει ο Χάρης Δούκας: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

27–29 Μαρτίου το Συνέδριο

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ εισηγήθηκε την διεξαγωγή συνεδρίου στις 27-29 Μαρτίου ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος να ενισχύουν όλοι την εξωστρέφεια και όχι την εσωστρέφεια. « Κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επισήμανε πως πρέπει να γίνει πολιτικό γεγονός το Συνέδριο κι έδωσε τη διαβεβαίωση πώς θα είναι ένα συνέδριο ανοικτό και θεσμικό. «Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠαΣοΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. ‘Αλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠαΣοΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μίλησε για ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, αναφέροντας ότι το ΠαΣοΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν. « Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά», σημείωσε και εξήγησε: «Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».