Ο Χαράλαμπος Τσέκερης, προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, και ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος, κοινωνικός ερευνητής και δημοσιογράφος δεδομένων στο «ΒΗΜΑ», αναλύουν στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας αποκλειστικά για AI Agents και την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ τους. Πού βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο podcast με τίτλο « Social media μόνο για AI Agents, οι άνθρωποι απαγορεύονται » θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:56 Τι είναι το Moltbook και γιατί απαγορεύει την είσοδο στους ανθρώπους.

2:06 Τι υποδεικνύει ο διάλογος μεταξύ των AI Agents την ανάπτυξη συνείδησης από τις μηχανές.

3:48 Πόσο και με ποιο τρόπο επηρεάζουν την ανθρώπινη γλώσσα οι συνομιλίες μεταξύ bot.

5:19 Η σημασία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες ΑΙ.

7:29 Οι ελληνικές προσπάθειες ανάπτυξης λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης.

8:53 Οι ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα ώστε να πρωτοπορήσει στον τομέα της ΤΝ.

12:33 Μερικές προβλέψεις για το μέλλον: Πώς θα μοιάζουν τα επόμενα χρόνια με την ΑΙ.

