Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.
Η πυρκαγιά σημειώθηκε επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026