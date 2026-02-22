Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.