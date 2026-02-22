Σε απόγνωση οι κάτοικοι της Λήμνου είδαν για ακόμα μια φορά μέσα σε τρεις μήνες τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και υποδομές του νησιού να δοκιμάζονται μετά από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το νησί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε απάντληση υδάτων σε περισσότερα από 60 σπίτια και καταστήματα κυρίως στην περιοχή της Μύρινας.

Αίτημα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε πως το νησί έχει πληγεί λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών, εκτεταμένων καταστροφών σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες και κρίσιμες λειτουργίες του νησιού.

Από την κακοκαιρία του Νοεμβρίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι δημοτικές ενότητες Μύρινας, Ατσικής και Νέας Κούταλης. Απέστειλε, όπως επεσήμανε, χθες αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλες καταστροφές, κλειστά σχολεία

Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Ζημιές και σε υποδομές, παρασύρθηκαν σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό οικισμοί στην περιοχή της Μύρινας ενώ και η υπηρεσία καθαριότητας χωρίς νερό δεν μπορεί να καθαρίσει σημεία από τη λάσπη.

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη τα σχολεία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Μύρινας.

Προσοχή στους δρόμους

Ο Δήμος Λήμνου με ανακοίνωση του ενημερώνει τους πολίτες ότι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες καταστροφές που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, μεταφορά φερτών υλικών και φθορές στο οδικό δίκτυο ή σε υποδομές.

Δ.Ε. Μύρινας

Περιοχή γέφυρας Ραγκαβά: Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο ένα ρεύμα. · Επαρχιακή οδός προς Θάνος (περιοχή Σταυρί): Αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων – οι οδηγοί να διέρχονται με μεγάλη προσοχή. · Θάνος – οδός προς λιμανάκι (Πατέλι): Σημαντική επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο. · Παραλιακή οδός Πλατέως: Ζημιές στο οδόστρωμα και σπασμένα τοιχία – αυξημένος κίνδυνος διέλευσης. · Λαγκάδα: Δεν υπάρχει βατότητα · Οδός προς Παναγία Κακαβιώτισσα: Δεν υπάρχει βατότητα · Δημοτικό Στάδιο Μύρινας (περιοχή Μαυραμπέλια) και γέφυρα προς το στάδιο: Η διέλευση γίνεται μόνο με αυξημένη προσοχή.

Δ.Ε. Ατσικής

Αγροτική οδός Αγίου Δημητρίου – Κοντιά (περιοχή Λαγοπάτι): Δεν υπάρχει βατότητα. · Κατάλακκο προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα. · Σαρδές προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα. · Κουρούνι: Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο – η διέλευση να αποφεύγεται μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δ.Ε. Μούδρου · Μούδρος: κλειστός ο δρόμος προς Άγιο Παύλο · Οδός προς Χαβούλη: δεν υπάρχει βατότητα · Κέρος: Δεν υπάρχει βατότητα προς Αγ. Κυριακή και Αγ. Παρασκευή · Φισίνη – Λιμανάκι Αγιάς: δεν υπάρχει βατότητα · Παναγιά: Λιμανάκι Αγ. Σωτήρας: δεν υπάρχει βατότητα

Ο Δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο στις απολύτως αναγκαίες.