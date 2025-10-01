Σε αναπηρικό αμαξίδιο εθεάθη ο ηθοποιός Eric Dane, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως γιατρός Μαρκ Σλόαν στη σειρά Grey’s Anatomy.

Ο 52χρονος ηθοποιός ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Απρίλιο ότι είχε διαγνωστεί με ALS, αυτή την ανίατη νευρολογική πάθηση, φαινόταν αδύναμος. Όταν τον προσέγγισε ένας φωτογράφος και τον ρώτησε αν θα ήθελε να πει κάτι στους θαυμαστές του, εκείνος με βραχνή φωνή απάντησε «Να κρατάτε την πίστη σας».

Η επιδείνωση της κατάστασης του πατέρα δύο παιδιών έρχεται μόλις τρεις μήνες αφότου ο σταρ του Grey’s Anatomy είχε αποκαλύψει ότι «ανησυχεί για τα πόδια του».

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις καταστροφικές συνέπειες που είχε στον οργανισμό του η ξαφνική εμφάνιση της ALS, αποκαλύπτοντας τον Ιούνιο ότι είχε μόνο ένα λειτουργικό χέρι.

«Η κυρίαρχη πλευρά μου. Το αριστερό μου χέρι λειτουργεί, το δεξί μου έχει σταματήσει να λειτουργεί εντελώς. Προχωράει. Νιώθω ότι ίσως σε λίγους μήνες, δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι συγκλονιστικό» είχε πει. Εκείνη την περίοδο μπορούσε ακόμα να περπατήσει, όμως εκείνη εξέφραζε τον φόβο του για την απώλεια της κινητικότητάς του στο μέλλον.

Τι είναι η ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση)

Η ALS είναι μια σπάνια και ανίατη νευρολογική πάθηση που αδυνατίζει σταδιακά τους μύες και επηρεάζει τη σωματική λειτουργία.

Γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα η ALS χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην ομιλία, κατάποση και εν τέλει τον θάνατο.Τα αίτιά της δεν είναι γνωστά στο 90% με 95% των περιπτώσεων (σποραδικές), ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι κληρονομική. Για τη νόσο δεν υπάρχει θεραπεία.

Η πάθηση είναι ευρέως γνωστή στις ΗΠΑ ως νόσος του Lou Gehrig, με αφορμή τον θάνατο του θρυλικού παίκτη του μπέιζμπολ το 1941, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Από τότε, η ALS έχει στοιχίσει τη ζωή και σε άλλα γνωστά πρόσωπα.

Οι θάνατοι από ALS

Ο μακροχρόνιος σύντροφος της ηθοποιού Sandra Bullock, Bryan Randall, πέθανε το 2023, αφού πάλεψε σιωπηλά με την ασθένεια για τρία χρόνια.

Ο δημιουργός του SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, επίσης υπέκυψε στην ALS το 2018, μόλις ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του.

Ο διάσημος φυσικός Stephen Hawking, ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους που έζησαν με ALS, αψήφησε τις πιθανότητες επιβιώνοντας για περισσότερα από 50 χρόνια με την πάθηση, πριν πεθάνει σε ηλικία 76 ετών το 2018.

Τον Φεβρουάριο, η μουσική ikona Roberta Flack — γνωστή για κλασικά τραγούδια όπως το Killing Me Softly With His Song — πέθανε σε ηλικία 88 ετών, αφού το 2022 είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με ALS.