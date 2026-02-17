Για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας κατηγορείται ο Χρήστος Μαυρίκης, με βάση την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, μετά τη σύλληψή του στα Σπάτα, για επεισόδιο με πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί, ωστόσο πήρε αναβολή για αύριο και μέχρι τότε κρατείται.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε από το δικαστήριο να μην κρατηθεί, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι νόμιμο το όπλο κρότου λάμψης, με το οποίο πυροβόλησε. «Εγώ δεν παραβίασα τον όρο μου, είμαι σε κράτηση κατ’ οίκον με βραχιολάκι. Να μπει συνοδεία να πάω σπίτι μου. Δεν θέλω να κρατηθώ μέχρι αύριο», είπε ο Χρήστος Μαυρίκης.

Ο 75χρονος βρισκόταν σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, με βραχιολάκι, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025, για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή. Ο γνωστός και ως «αρχικοριός», είχε επίσης καταδικαστεί για την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, το 1989, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, το 1997.

Τι συνέβη στα Σπάτα

Το θρίλερ στο σπίτι στα Σπάτα διήρκεσε περίπου έξι ώρες. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολούσε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, με τον οποίο λέγεται ότι έχει οικονομικές διαφορές και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.

Ο 75χρονος, παρά τις εκκλήσεις, δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και στο σημείο να σπεύσει ειδικός διαπραγματευτής. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στο σπίτι, αλλά ο Χρήστος Μαυρίκης είχε φύγει. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι, όπου κρυβόταν για περισσότερες από τρεις ώρες.