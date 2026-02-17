Στη σύλληψη του Χρήστου Μαυρίκη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ο καταδικασμένος ως «εθνικός κοριός» για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του ΟΤΕ το 1989, χθες το απόγευμα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα αφού νωρίτερα είχε πυροβολήσει στον αέρα, αναστατώνοντας τη γειτονιά, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου επιδίωξαν μέσω διαπραγματεύσεων την παράδοσή του. Τελικά, λίγο μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης εκτός από την υπόθεση των υποκλοπών για την οποία καταδικάστηκε τη δεκαετία του 1990, σχετικά πρόσφατα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.