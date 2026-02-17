Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου θα περάσει το πρωί της Τρίτης 17/2, ο 64χρονος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα Βιάννου στην Κρήτη.

Ο αδελφοκτόνος θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις τις ανακρίτριας για το πώς και το γιατί έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον ίδιο του τον αδελφό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καβγά και την τραγική κατάληξη, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου σύμφωνα με το patris.gr.

Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «Τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 64χρονος πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις Αρχές λέγοντας πως καβγαδίζει έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί, πριν κλείσει το τηλέφωνο, άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο -όπως αναφέρεται στη δικογραφία- «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 8.05 το βράδυ, ένα τέταρτο μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

Πολλαπλές μαχαιριές στο λαιμό – Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».