Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε απόψε στη Βιάννο, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου, ενώ ο 63χρονος και ο 67χρονος αδερφός του βρίσκονταν στο πατρικό τους σπίτι.

Για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο, τα δύο αδέρφια άρχισαν να λογομαχούν με τον 63χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να το καρφώνει στον λαιμό του 67χρονου αδερφού του.

Δυστυχώς, το χτύπημα ήταν θανατηφόρο με τον άτυχο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και περιπολικό της αστυνομίας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι διασώστε δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνδρα.

Οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 63χροον, οδηγώντας τον στα κρατητήρια.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί για ανθρωποκτονία και αναμένεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Αλκοόλ και προστριβές

Θύμα και δράστης, σύμφωνα με συγχωριανούς τους, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα, καθώς ο 67χρονος, που για χρόνια κατοικούσε στο Ηράκλειο, αποφάσισε να επιστρέψει στο πατρικό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης παραμένει υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν έχει αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος έχει χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ και δημιουργούσε συχνά προβλήματα.