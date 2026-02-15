Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ένας 64χρονος φέρεται να σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του μέσα στο πατρικό τους σπίτι το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα σκηνικό φρίκης.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες, περιγράφουν τον δράστη ως άνθρωπο με «ψυχρό αίμα», εξαιτίας της στάσης και των λεγομένων του ακόμη και ώρες μετά το έγκλημα. «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το cretalive.gr, ενώ επαναλάμβανε οργισμένα: «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει». Η περιγραφή των γεγονότων και το ύφος του, σύμφωνα με τις αρχές, έδειχναν ότι δεν ένιωθε καμία μεταμέλεια για την πράξη του.

Ο 64χρονος φέρεται να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον αδελφό του στην περιοχή της καρωτίδας και στη συνέχεια να άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στο σώμα του θύματος. Το σπίτι ήταν γεμάτο αίμα, με πατημασιές του δράστη παντού. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις αρβύλες του, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» φέρεται να είπε σχεδόν υπερήφανα.

Ο 64χρονος είχε τηλεφωνήσει το ίδιο βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, για να διαμαρτυρηθεί, ότι ο αδελφός του πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε παρέμβαση, ωστόσο οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τη συνομιλία ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Από το τηλέφωνο ακουγόταν η φωνή του 67χρονου να λέει: «Δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή στον δράστη.

Οι αστυνομικοί έκριναν, ότι έπρεπε να μεταβούν άμεσα στο σημείο, όμως όταν έφτασαν, ήταν ήδη αργά. Η τραγική ειρωνεία είναι, ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, τα κλειδιά που αποτέλεσαν την αφορμή για τη φονική συμπλοκή βρέθηκαν τελικά στο δωμάτιο του ίδιου του 64χρονου, στον επάνω όροφο του σπιτιού.

Την Τρίτη η απολογία του

Ο αδελφοκτόνος σήμερα το μεσημέρι πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία. Ο 64χρονος στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Είχε πυροβολήσει συγχωριανό του

Ο 64χρονος είναι γνώριμος των Αρχών. Το ποτό, ο οξύθυμος χαρακτήρας αλλά και η σχέση με τα όπλα είχαν προκαλέσει πολλά προβλήματα στο χωριό.

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο αδελφοκτόνος είχε επιχειρήσει να σκοτώσει έναν 36χρονο σήμερα άντρα, πυροβολώντας τον πισώπλατα.

«Αυτός ο άνθρωπος έβριζε την οικογένειά μου. Το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Μία μέρα του λέω «σε παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα ξαναβρίσεις κανέναν, δεν σου έχουμε κάνει κάτι». Και λογοφέραμε. Και την βραδιά της πρωτοχρονιάς νομίζω ήταν το 2011 ήμουν σε ένα γειτονικό σπίτι ενός συγγενή μας και όταν έφευγα από το σπίτι, είχε κρυφτεί στο σπίτι το δικό του και σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο, μία καραμπίνα, ένα δίκαννο και με χτύπησε πισώπλατα», ανέφερε ο 36χρονος.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.