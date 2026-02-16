Η Dana Eden, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Tehran», πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο κανάλι Kan.

«Τις τελευταίες ημέρες γυρίζονταν στην Ελλάδα η τέταρτη σεζόν της σειράς — μια σύνθετη και σημαντική παραγωγή, την οποία η Dana παρακολουθούσε προσωπικά», αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατό της.

Η Eden βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ξενοδοχείο της Αθήνας χθες από τον αδερφό της, ο οποίος την αναζητούσε αφού δεν απαντούσε στα μηνύματά του.

Η τοπική αστυνομία διέταξε νεκροψία για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου και καταθέσεις του προσωπικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι διωκτικές Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Η σειρά «Tehran», που αφηγείται την ιστορία μιας πράκτορα της Mossad στην ιρανική πρωτεύουσα, προβάλλεται επίσης στο Apple TV, το οποίο παρουσίασε την τρίτη σεζόν τον προηγούμενο μήνα.

Στην επαγγελματική της πορεία, η Eden συνεργαζόταν με την παραγωγό Shula Spiegel, το άλλο μέλος της εταιρείας Donna and Shula Productions, μέσω της οποίας παράχθηκαν η «Tehran» και πολλά άλλα έργα της Eden.

Η Dana Eden ήταν γνωστή ως μία από τις πιο παραγωγικές και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ, έχοντας εργαστεί σε σειρές όπως «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».