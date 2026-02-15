Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, μια γυναίκα, σε δωμάτιο στον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου, στην περιοχή του Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη, η οποία φέρεται να ήταν σκηνοθέτης – παραγωγός ταινιών, διέμενε από τις 4 Φεβρουαρίου στo ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο θάνατος της αποδίδεται σε αυτοχειρία, καθώς έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα, ενώ στο δωμάτιο εντοπίστηκαν και πολλά χάπια. Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής και ήδη παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τη σορό της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε για ώρες στο κινητό της τηλέφωνο, χωρίς εκείνη να απαντάει.

Οι διωκτικές Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.