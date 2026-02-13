Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Αλφειού ποταμού στα Καλυβάκια, όπου τα νερά έσπασαν τα αναχώματα και κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου. Ο δρόμος Καλυβάκια-Μακρίσια έχει πλημμυρίσει, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων αδύνατη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αυξημένος όγκος των υδάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι εκτός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις υπερχείλισε και το φράγμα του Λάδωνα επιβαρύνοντας περαιτέρω τον ποταμό Αλφειό.

Την ίδια ώρα, μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται κάτω από το νερό, με αγροτικές καλλιέργειες να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η έκκληση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον δρόμο Καλυβάκια-Μακρίσια, καθώς και τους παραποτάμιους δρόμους, μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη και να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

«Κάνω έκκληση στους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν το δρόμο Καλυβάκια-Μακρίσια και τον παραποτάμιο δρόμο. Έχουμε πληροφόρηση, και ήδη κατευθύνεται συνεργείο στην περιοχή, ότι ο κεντρικός δρόμος Κρέστενα-Ανδρίτσαινα, στο ύψος της Πλατιάνας έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση στο ρεύμα ανόδου.

Στην πεδινή έκταση του Αλφειού δεν υπάρχει σημείο οριοθέτησης. Από τον έναν λόφο μέχρι τον άλλον έχει καλύψει τα πάντα το ποτάμι. Οι υποδομές αρδευτικών έργων κλπ είναι καλυμμένες με νερό. Θα δούμε όταν απορροφηθούν τα νερά τί ζημιές έχουν γίνει. Και βέβαια ό,τι αγροτική υποδομή υπήρχε είναι σε επισφαλή λειτουργία. Θα κλείσουμε και τον παραποτάμιο δρόμο. Έχουμε συνέχεια καταπτώσεις και φοβόμαστε τα χειρότερα» τόνισε στο ilialive.gr o κ. Μπαλιούκος.