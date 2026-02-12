Η ΑΑΔΕ απαντά στις καταγγελίες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για επιδοτήσεις σε περίπου 29.000 κτηνοτρόφους χωρίς καταγεγραμμένη παραγωγή γάλακτος ή κρέατος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Αρχή δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία πληρωμών, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει παρερμηνείες σε υπηρεσιακά έγγραφα και ότι οι ενισχύσεις βασίστηκαν σε διασταυρωμένα φορολογικά και παραγωγικά στοιχεία, καθώς και σε διαφορετικές κατηγορίες κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Ολόκληρη η απάντηση της ΑΑΔΕ

Σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων, όπως αναφέρονται σε έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ, πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) της ΑΑΔΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατόπιν αιτήματος χορήγησης εγγράφων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνουμε τα εξής: