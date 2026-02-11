Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα μπήκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά από αποκάλυψη εγγράφου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που παρουσίασε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, περίπου 29.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν δικαιώματα βοσκοτόπου και επιδοτήσεις χωρίς να έχουν καταγράψει παραγωγή γάλακτος ή κρέατος.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εξυγίανση του συστήματος στα τέλη Νοεμβρίου, το έγγραφο δείχνει ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» στις επιδοτήσεις συνεχίζει να νομιμοποιεί ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ουσιαστική λειτουργία του μηχανισμού κατανομής.

Τι δείχνουν τα στοιχεία;

Από τα επίσημα δεδομένα που παρουσίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει ότι:

Περίπου 29.000 άτομα έλαβαν επιδοτήσεις, δικαιώματα και βοσκότοπο χωρίς να έχουν παραδώσει γάλα ή κρέας.

Σε τουλάχιστον 7.000 περιπτώσεις για βοσκότοπο η μοναδική τεκμηρίωση ήταν τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών, χωρίς άλλα στοιχεία παραγωγής.

Στην Κρήτη τα δεδομένα δείχνουν ότι εμφανίζονται 29.000 ΑΦΜ ως δικαιούχοι, όταν ο αριθμός των καταγεγραμμένων αιγοπροβατοτρόφων στην περιοχή είναι μικρότερος.

Ο Βασίλης Κόκκαλης αναρωτήθηκε ρητορικά ποια άλλη μορφή κτηνοτροφικής παραγωγής πέραν του γάλακτος και του κρέατος μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική. Σημειώνοντας επίσης, ότι η αναπαραγωγή ζώων, που γίνεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό μονάδων, δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων.

Πολιτική αντιπαράθεση και αιτήματα για έρευνα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τα στοιχεία «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων και ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι η κατανομή χρημάτων χωρίς τεκμηριωμένη παραγωγή πλήττει την αξιοπιστία του συστήματος, ζημιώνει τους πραγματικούς παραγωγούς και ενισχύει την εικόνα για πελατειακές πρακτικές στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Η επίμαχη αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο, όπου η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής του συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων, με στόχο τη μείωση της απάτης και την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι προκλήσεις αυτές είχαν αναδειχθεί τους προηγούμενους μήνες μετά από σχετικές μεταρρυθμίσεις και συζητήσεις για αυστηρότερα κριτήρια πληρωμών.

Οι αντιδράσεις και το επόμενο βήμα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες απαντήσεις από την κυβέρνηση ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Ωστόσο η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί, καθώς το θέμα αφορά όχι μόνο την αξιοπιστία της διοίκησης των επιδοτήσεων αλλά και την ευρύτερη σχέση μεταξύ πολιτικών αποφάσεων και πραγματικών παραγωγικών διαδικασιών στην ελληνική αγροτική οικονομία.

Η κοινωνία και οι παραγωγικές ενώσεις περιμένουν διευκρινίσεις για το πώς διασφαλίζεται η καταβολή κονδυλίων μόνο σε ενεργούς και επαληθεύσιμους παραγωγούς, ενώ το θέμα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για συζήτηση και πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και τους ελέγχους του συστήματος ενισχύσεων.