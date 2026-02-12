Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής διπλωματίας και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο υπουργός αξιολόγησε συνολικά την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση των σχέσεων και την ενίσχυση της καλής γειτονίας, παρά τα σύνθετα και διαχρονικά ζητήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει η προσδοκία ότι οι διαφορές θα εξαφανιστούν «δια μαγείας», ωστόσο ο διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης των εντάσεων.

Η ελληνική πλευρά, όπως υπογράμμισε, επιδιώκει μια κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική πραγματικότητα. Σε ένα σύνθετο και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, πρόσθεσε, κάθε ένταση οφείλει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και θεσμικούς διαύλους επικοινωνίας.

Μείωση των ροών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο μεταναστευτικό, με την ελληνική πλευρά να καταγράφει σημαντική μείωση των ροών τα τελευταία χρόνια: από περίπου 860.000 αφίξεις το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, ενώ σε σχέση με πέρσι η μείωση φτάνει το 60%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε ό,τι αφορά τις βασικές διαφορές, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει ως αντικείμενο συζήτησης μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Τόνισε επίσης ότι κάθε διαδικασία πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στο δίκαιο της θάλασσας.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία προσέρχεται στον διάλογο με την ίδια θεσμική βάση, κάτι που αξιολογείται ως σημαντικό βήμα, χωρίς όμως να έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για ουσιαστική πρόοδο σε πιο σύνθετα ζητήματα.

Ωρα να σταματήσουν οι απειλές

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωσε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπογραμμίζοντας πως ο διάλογος αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική οδό για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Το ερώτημα «αν όχι τώρα, πότε;» –όπως είπε– τίθεται με ειλικρίνεια, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας της χώρας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την ελληνική διπλωματία να έχει προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο υπουργός χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα προηγούμενα χρόνια καταγράφονταν ακόμη και 30 παραβιάσεις ημερησίως, με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου να είναι διαρκώς ορατός.

Σήμερα, όπως είπε, η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική, γεγονός που αποδίδεται στη συστηματική διαχείριση των εντάσεων και στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.