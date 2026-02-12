5 το πρωί: Ο πολύτιμος φίλος – Το σταυροδρόμι της Ευρώπης – Η βροχερή Τσικνοπέμπτη
Παράθυρο επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου, άφησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τετ α τετ τους στην Άγκυρα
1
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν σε καλό κλίμα
- «Ο πολύτιμος φίλος»: Μήνυμα συνεργασίας αλλά και προοπτικής για επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου έστειλαν από την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχαν χθες οι Κ.Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός σε μία έμμεση αναφορά στο casus belli δήλωσε πως «είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις». Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος τον χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο», συμφωνώντας ότι τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.
- Τα αγκάθια: Βασικό σημείο των δηλώσεων Μητσοτάκη αποτέλεσε η ελληνική θέση ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ συνιστούν τη μοναδική διαφορά που θα μπορούσε να παραπεμφθεί σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Για το Κυπριακό, επανέλαβε ότι οι πρωτοβουλίες του ΓΓ του ΟΗΕ δημιουργούν παράθυρο ευκαιρίας για επανεκκίνηση ουσιαστικού διαλόγου, ενώ αναφερόμενος στις μειονότητες σημείωσε ότι το καθεστώς τους καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία προβλέπει θρησκευτική μειονότητα στη Θράκη.
- Οι συμφωνίες: Στο περιθώριο του Συμβουλίου υπεγράφησαν επτά συμφωνίες, που αφορούν συνεργασία στον πολιτισμό, στην έρευνα και τεχνολογία, στην ετοιμότητα έναντι σεισμών, στην οικονομική συνεργασία, καθώς και στη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σμύρνης, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας.
2
Η υπαρξιακή αγωνία της Ευρώπης
- Η «στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης: Διεργασίες κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της ΕΕ φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει, καθώς το αίτημα για «στρατηγική αυτονομία» υπό την πίεση των επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ για τις διατλαντικές σχέσεις γίνεται πλέον πιεστικό. Με την σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλτεν Μπίζεν να παίρνει χαρακτηριστικά ορόσημου, σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης υπέγραψαν κείμενο που ζητούν ουσιαστικά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να ενεργεί αυτόνομα, να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δική της άμυνα και να προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες της στη διεθνή σκηνή με κυριαρχία και αξιοπιστία».
- Τι κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις; Στην παραπάνω αναγκαιότητα φαίνεται πως συμφωνούν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όμως στην πράξη εμφανίζονται να έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το πως θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η άτυπη Σύνοδος σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην σκιά της ανοιχτής πλέον κόντρας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, των χωρών η συνεργασία των οποίων αποτέλεσε επί χρόνια την «ατμομηχανή της Ευρώπης», αλλά και στην ανάδυση μιας νέας ιταλογερμανικής συνεργασίας.
- Τα «αντίπαλα» οράματα: Για ακόμη μία φορά οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η Γαλλία προτείνει νέο κοινό χρέος μέσω ευρωομολόγων, πολιτικές «Made in Europe» και ενοποιημένη αγορά ενέργειας, ενώ Γερμανία και Ιταλία δίνουν έμφαση σε αλλαγές στη λήψη αποφάσεων, προωθώντας μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.
3
Τσικνοπέμπτη υπό βροχή
- Βροχές και καταιγίδες: Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τσικνοπέμπτη, σε όλη τη χώρα, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τα παραδοσιακά σχέδια για ψήσιμο φαίνεται πως ανατρέπονται, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι το ψήσιμο υπό βροχή δεν απαγορεύεται, αρκεί να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας.
- Χωρίς efood: Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην efood. Kαταγγέλλουν την αποφυγή διαπραγματεύσεων από την εταιρεία, ιδίως για τους freelancers, θέτοντας ζητήματα αδιαφάνειας στον αλγόριθμο, πληρωμών και συνθηκών υγείας και ασφάλειας, ενώ αντιδρούν και στην εφαρμογή 7ήμερης εργασίας στα γραφεία. Το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της εταιρείας, ζητώντας συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης.
- Πόσο θα κοστίσει το τραπέζι; Ακριβότερο θα είναι φέτος το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης, καθώς οι τιμές στα κρέατα καταγράφουν αυξήσεις που φτάνουν το 13%, κυρίως στο μοσχάρι και τα αμνοερίφια. Μεγάλες ανατιμήσεις σημειώνονται σε κιμά, παϊδάκια και χοιρινά, ενώ πιο οικονομική επιλογή παραμένει το φιλέτο κοτόπουλου. Όσοι επιλέξουν έξοδο σε ταβέρνα θα πληρώσουν περίπου 30–35 ευρώ ανά άτομο, καθιστώντας τη φετινή γιορτή από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.
4
Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος
- «Έδωσε» τρία ονόματα Κινέζων: Επί τουλάχιστον 8 ώρες κατέθετε στην αεροδίκη ανακρίτρια ο 54χρονος σμήναρχος. Ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κατονόμασε τρία στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε από το 2024 και δήλωσε ότι έλαβε 25.000 ευρώ σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα. Υποστήριξε ότι μετά το ταξίδι του στην Κίνα ζούσε υπό καθεστώς φόβου λόγω πιέσεων και απειλών.
- Εμπλέκεται άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων; Στις επίμονες ερωτήσεις που του έγιναν κατά την διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ήταν κατηγορηματικός ότι δεν συνεργάστηκε για τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών με κανένα άλλο στέλεχος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες πληροφορίων ερευνούν την εμπλοκή δύο απόστρατων οι οποίοι εργάζονταν στο εξωτερικό ως σύμβουλοι αλλά και τις επαφές τους με εν ενεργεία στελέχη.
- Υπήρξε γυναίκα από πίσω; «Δεν υπήρχε καμία γυναίκα να τον στρατολογήσει» τονίζουν οι δικηγόροι του. Οι Αρχές, ωστόσο, επιμένουν πως υπήρχε γυναίκα είτε ως υψηλόβαθμη του «Στίβεν» είτε ως «honey trap», μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική που καλλονές χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν στόχους. Στην περίπτωση του σμηνάρχου ίσως να αντιλήφθηκαν πως μόνο του κίνητρο ήταν το χρήμα και για αυτό να την απέσυραν.
5
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον τελικό
- Οι δύο νίκες και η δύσκολη συνέχεια: Με δύο νίκες, 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στη Θεσσαλονίκη, o ΠΑΟΚ προκρίθηκε για 24η φορά στην ιστορία του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει πια μπροστά του το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, προτού υποδεχθεί τη Θέλτα (Πέμπτη 19/2, 19:45) για τα Play Off του UEFA Europa League.
- Για 2η σερί χρονιά: Αν και έμεινε με δέκα παίκτες απ’ το 34ο λεπτό (δεύτερη κίτρινη του Σαλσίδο), ο ΟΦΗ όχι μόνο… άντεξε στη ρεβάνς (1-1 το πρώτο ματς) του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο «Λάμπρος Κατσώνης», αλλά βρήκε κι ένα πολύτιμο γκολ στο 45’ με τον Λαμπρόπουλο, έφτασε στη νίκη με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά
- Πότε θα γίνει ο τελικός; Ο τελικός θα φιλοξενηθεί στον Βόλο και συγκεκριμένα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Απριλίου, ενώ η ώρα έναρξης θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.