Επί τουλάχιστον 8 ώρες κατέθετε χθες, Τρίτη, στην αεροδίκη ανακρίτρια, ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο ίδιος αποδέχθηκε πλήρως την ενοχή του, ζήτησε την καταδίκη του και δήλωσε ανακουφισμένος για τη σύλληψη του. Όπως υποστήριξε κατά την απολογία του, μετά το ταξίδι του στην Κίνα ζούσε υπό καθεστώς φόβου γιατί τον πίεζαν και τον απειλούσαν.

«Έδωσε» τρία ονόματα Κινέζων

Ο σμήναρχος κατονόμασε τρία στελέχη των Κινέζων, με τα οποία ισχυρίστηκε ότι συνεργάστηκε από το 2024 οπότε και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί τους. Μάλιστα, υποστήριξε ότι έλαβε ως αμοιβή από εκείνους 25.000 ευρώ σε μετρητά ή σε κρυπτονομίσματα.

Όταν άρχισαν να τον πιέζουν ζητώντας του πιο εμπιστευτικές πληροφορίες, είπε ότι τότε κατάλαβε τον ρόλο τους και φοβήθηκε για την οικογένεια του.

«Δεν εμπλέκεται άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων»

Στις επίμονες ερωτήσεις που του έγιναν κατά την διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ήταν κατηγορηματικός ότι δεν συνεργάστηκε για τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών με κανένα άλλο στέλεχος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, που διάβασε ο δικηγόρος του.

Στη δημόσια δήλωση εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε να έχει μια δίκαιη τιμωρία.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ο 54χρονος σμήναρχος τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα 18 μηνών και στο διάστημα αυτό θα διεξαχθεί η δίκη του με την ποινή που επισύρει το αδίκημα του να ιδιαίτερα βαριά.

Υπήρχε τελικά η γυναίκα που τον στρατολόγησε;

Όχι λένε οι δικηγόροι.

«Έδωσε τρία ονόματα, των ανθρώπων που είχε συναλλαγή από την εταιρεία. Δεν υπήρχε καμία γυναίκα να τον στρατολογήσει», δήλωσαν.

Τα στοιχεία που έδωσε εξετάζονται, με τις Αρχές να επιμένουν πως υπήρχε γυναίκα είτε ως υψηλόβαθμη του «Στίβεν» είτε ως «honey trap», μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική που καλλονές χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν στόχους.

Στην περίπτωση του σμηνάρχου ίσως να αντιλήφθηκαν πως μόνο του κίνητρο ήταν το χρήμα και για αυτό να την απέσυραν.

Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι

Πλέον, οι υπηρεσίες πληροφορίων ερευνούν την εμπλοκή δύο απόστρατων οι οποίοι εργάζονταν στο εξωτερικό ως σύμβουλοι αλλά και τις επαφές τους με εν ενεργεία στελέχη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης ένα έλεγχος όλων των κινεζικών εταιρειών που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και όλων των εταιρειών παροχής συμβουλών οι οποίες δραστηριοποιούνται και μέσω διαδικτύου και έχουν έδρα στο εξωτερικό. Αυτή η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με τη CIA και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.