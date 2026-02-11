Σε θετικό κλίμα έγινε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας έπεσαν υπογραφές σε επτά κείμενα.