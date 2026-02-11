Ο καιρός θα συνεχίσει να δείχνει το βροχερό του πρόσωπο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Οι προβλέψεις των ειδικών κάνουν λόγο για μπαράζ καταιγίδων που θα χτυπήσει τη χώρα μας σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι το μεσημέρι της Τσικνόπεμπτη, το δεύτερο θα έρθει λίγες ώρες αργότερα και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή και το επόμενο από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή.

Την Τετάρτη θα επικρατήσει αρκετή συννεφιά, και βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης, θα εκδηλώνονται στα δυτικά και νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και το βράδυ ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, πρόσκαιρα στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στη δυτική Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα, καθώς οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς, 3-5 μποφόρ, και θα ενισχυθούν από το απόγευμα έως 6 και τη νύχτα στα νότια θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται πυκνές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μέσα στη μέρα. Το βράδυ θα δυναμώσουν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-15 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 3-4, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να περιμένουμε μουντό καιρό, με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-13 βαθμούς, νοτιοανατολικοί οι άνεμοι 3-4, πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη μέχρι την Κυριακή

Την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Το Σάββατο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο τη νύχτα έως 8 μποφόρ.

Τέλος την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα συνθέτουν Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Η εξέλιξη του καιρού ανά ώρα