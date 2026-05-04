Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής παράταξης αναφορικά με το αίτημα του ΠαΣοΚ και την από κοινού κατάθεση ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών Λιβανό – Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθάρισε πως τα αιτήματα της αντιπολίτευσης δεν θα γίνουν δεκτά καθώς όπως υποστήριξε δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα»

«Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «μην κοροϊδευόμαστε αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία να μετατρέψουν». Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε βαριές και υπερβολικές εκφράσεις οι οποίες είναι εκτός λογικής και πραγματικών δεδομένων. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να κάνει τη χώρα ένα ατελείωτο δικαστήριο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όσον αφορά το αίτημα του ΠαΣοΚ για εξεταστική επιτροπή αναφορικά με τις υποκλοπές, την οποία πρόταση αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αφού κατατεθεί και μετά θα απαντήσουμε».