Στο εσωτερικό του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζει πλέον σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας, μετατρεπόμενος σε έναν ηγέτη υπό πολιορκία.

Μια νέα έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία δόθηκε στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από πηγή προσκείμενη στην υπηρεσία, αποκαλύπτει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει περιχαρακωθεί πίσω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φοβούμενος όχι μόνο τον εξωτερικό εχθρό, αλλά την ίδια του την αυλή.

Από τους μάγειρες και τους φωτογράφους του, μέχρι τους κορυφαίους στρατηγούς του, κανείς δεν θεωρείται πλέον υπεράνω υποψίας, καθώς ο φόβος για μια απόπειρα δολοφονίας ή ένα πραξικόπημα έχει γίνει η νέα καθημερινότητα στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας. Τα νέα μέτρα υπαγορεύτηκαν από το κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους για πιθανό πραξικόπημα.

Αυστηροί περιορισμοί στην καθημερινότητα

Σύμφωνα με την έκθεση μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς.

Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο, ενώ το προσωπικό που εργάζεται σε κοντινή απόσταση από αυτόν υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο τηλέφωνα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η αλλαγή στη στρατηγική μετακινήσεων

Ορισμένα από αυτά τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία ενός ανώτατου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε διαμάχες στα υψηλά κλιμάκια των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνηθισμένες κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, το απομονωμένο θερινό κτήμα του προέδρου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση από την αρχή του έτους, παρά τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιούσε το 2025. Για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προ-μαγνητοσκοπημένες εικόνες του για το κοινό. Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά εβδομάδες ολόκληρες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παραθαλάσσια περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, σε απόσταση ωρών από τη Μόσχα.

Η κρίση και το κλίμα στο εσωτερικό

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κρίση γύρω από το Κρεμλίνο φαίνεται να διογκώνεται, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Οι ρωσικές απώλειες, που εκτιμώνται από δυτικά έθνη σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο και τις επανειλημμένες επιθέσεις ουκρανικών drones στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν καταστήσει το κόστος της σύγκρουσης μη βιώσιμο για πολλούς. Το οικονομικό κόστος του πολέμου είναι πλέον αισθητό, με τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες να προκαλούν οργή ακόμη και στην αστική τάξη που στηρίζει τον Πούτιν.

Ο φόβος του πραξικοπήματος και ο ρόλος του Σοϊγκού

Η έκθεση επισημαίνει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος με στόχο τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός σχετικά με τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ.

Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον παλιό έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, που τώρα υπηρετεί ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης. Η σύλληψη του στενού συνεργάτη του, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται παραβίαση των άτυπων συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει και ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας.

Η ένταση μεταξύ των επιτελών

Η έκθεση κάνει λόγο για μια έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο στα τέλη του περασμένου έτους, η οποία πυροδότησε εν μέρει τα νέα μέτρα.

Μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Πούτιν συγκάλεσε τους βασικούς υπεύθυνους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, για την αποτυχία προστασίας των αξιωματικών του.

Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία και διέταξε τη λήψη συγκεκριμένων λύσεων, η οποία περιλάμβανε την επέκταση της δικαιοδοσίας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) για την παροχή ασφάλειας σε δέκα ακόμη ανώτερους διοικητές.