Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τσικνοπέμπτη (12 Φεβρουαρίου) οι εργαζόμενοι στην efood. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, «οι στάσεις εργασίας στις 28–29 Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Με την 24ωρη απεργία της 12ης Φλεβάρη διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν».

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, «παρά τα ξεκάθαρα μηνύματα που έχει λάβει, η εταιρία συνεχίζει να αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι πληρωμές μας και ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας για τους μισθωτούς εργαζόμενους, με την τριμελή επιτροπή να ζητά παράταση για την έκδοση της απόφασής της έως τις 30 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, όπως τονίζουν, «στα γραφεία, η εταιρία προχώρησε μονομερώς στην ανακοίνωση 7ήμερης εργασίας για τους/τις συναδέλφους/ισσες, εφαρμόζοντας στην πράξη τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη».

Οι εργαζόμενοι της efood θα βρεθούν το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της εταιρείας, «απαιτώντας συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης».

Τα αιτήματά τους

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν (μαζί με τα σωματεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Βόλο):

• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood

(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ)

• Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

• Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

• Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood»