Η Τσικνοπέμπτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ψήσιμο στην αυλή, στο μπαλκόνι ή στο εξοχικό.

Όμως ο καιρός αυτή την Πέμπτη σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναμένεται να ανατρέψει τα σχέδια. Τι γίνεται, λοιπόν, όταν η βροχή κάνει την εμφάνισή της την ώρα που τα κάρβουνα έχουν ήδη ανάψει;

Οι ειδικοί απαντούν πως το ψήσιμο υπό βροχή δεν είναι απαγορευτικό, αρκεί να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας. Το σημαντικότερο είναι η προστασία τόσο της φωτιάς όσο και του ίδιου του ψήστη.

Τι χρειάζεται;

Μια σκεπαστή ψησταριά ή ένας στεγασμένος χώρος με μια τέντα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ το ψήσιμο σε ανοιχτή ψησταριά χωρίς κάλυψη ενέχει κινδύνους.

Η βροχή επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία των κάρβουνων, μειώνοντας την ένταση της φωτιάς και παρατείνοντας τον χρόνο ψησίματος.

Παράλληλα, το νερό που πέφτει στα κάρβουνα μπορεί να προκαλέσει έντονο καπνό και να αλλοιώσει τη γεύση του φαγητού. Για τον λόγο αυτό, όσοι επιμένουν να ψήνουν θα πρέπει να έχουν υπομονή και να αποφεύγουν τις βιαστικές κινήσεις.

Πότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρικές ψησταριές, οι οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτίθενται σε υγρασία, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εξίσου επικίνδυνος μπορεί να αποδειχθεί ο συνδυασμός βροχής και ισχυρού ανέμου, που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Συμπερασματικά, το μπάρμπεκιου στη βροχή μπορεί να γίνει, αλλά μόνο με τις σωστές προϋποθέσεις. Αν ο καιρός επιδεινωθεί ή η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ίσως η καλύτερη λύση είναι η αναβολή.