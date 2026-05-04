Από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, διεξάγεται, στην 116 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Αράξου, η Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026».

Σκοπός της Άσκησης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση υπό το πνεύμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις» βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τη συνεργασία των μελών στη διεξαγωγή σύνθετων επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα θα συμμετέχουν καθημερινά σε αποστολές σύνθετων επιχειρήσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, όπως αμυντικές/ επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής – καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ’ ωφελείας χερσαίων – θαλάσσιων επιχειρήσεων, καθώς και αποστολές παρεμβολών.

Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αεροπορικών δυνάμεων από τη Χώρα μας καθώς και από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Επίσης, συμμετέχουν η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία με παρατηρητές, καθώς και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.