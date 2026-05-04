Στην ατζέντα των συναντήσεων του κ. Κουμπίλιους που βρίσκεται στην Αθήνα ήταν και συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Σε δηλώσεις του σχετικά ο κ. Δένδιας είπε πως «είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα κ. Άντριους Κουμπίλιους

Συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και την Πολιτική Διαστήματος, καθώς και για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Άμυνα.

Τόνισα την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος «SAFE 2» επί τη βάσει διαπίστωσης προβλημάτων του “SAFE” και υπογράμμισα τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της “Agenda 2030”».