Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου-Χρήστου Αυλωνίτη με θέμα «Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να ενισχύσει και να στηρίξει το “Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών” στην Κέρκυρα», η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέδειξε τον σταθερό και πολυεπίπεδο χαρακτήρα της στήριξης που παρέχει το Υπουργείο σε έναν φορέα με ιδιαίτερη ιστορική και επιστημονική σημασία.

Η απάντηση της υπουργού προκύπτει μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δυσκολίες στη λειτουργία του Μουσείου εξαιτίας ελλιπούς σταθερής χρηματοδότησης, σε μια περίοδο μάλιστα που το ενδιαφέρον για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος έχει αναθερμανθεί, λόγω της βιογραφικής ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην πρωτολογία της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι «το Μουσείο Καποδίστρια και το Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελούν έναν ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό φορέα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως προσωπικότητα και ως πολιτικός, δεν ανήκει μόνο στην Κέρκυρα, αποτελεί μορφή για την οποία αισθάνεται υπερηφάνεια ολόκληρη η Ελλάδα. Και, παρ΄ότι η ιστορία δεν αλλάζει, είναι εύλογο να αναλογιστεί κανείς ότι, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η δολοφονία του, ενδεχομένως η πορεία των πραγμάτων να ήταν διαφορετική. Συνεπώς, έχουμε όλοι την υποχρέωση να τιμούμε τη μνήμη και το έργο του».

Επεσήμανε ότι «το συγκεκριμένο Μουσείο, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και τόνισε: «Το Υπουργείο έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει το Μουσείο Καποδίστρια με ποικίλους τρόπους» και «η υποστήριξη του ΥΠΠΟ δεν περιορίζεται μόνο, στις, κατά καιρούς, οικονομικές ενισχύσεις, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα καθοριστικά για τη λειτουργία του». «Το κτίριο του Μουσείου έχει κηρυχθεί και προστατευθεί ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού», ενώ «παρέχεται επιστημονική συνδρομή και τεχνική υποστήριξη, που αφορούν στην οργάνωση και την έκθεση των συλλογών, την επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη θεσμική προοπτική του φορέα, σημειώνοντας ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ενθαρρύνουν το Μουσείο να ενταχθεί στη διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης Μουσείων» και ότι «από το 2026 και εξής η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά τα αναγνωρισμένα μουσεία».

Στη δευτερολογία της, η Υπουργός διεύρυνε το πλαίσιο της απάντησής της, επισημαίνοντας ότι «το μουσείο, δεν εποπτεύεται από το κράτος» και ότι «η επιχορήγησή του, μέσω του Μητρώου, αποτελεί επιλογή του Μουσείου, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης». Τόνισε ότι «εκδίδονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ετήσιες προσκλήσεις, και επομένως το μουσείο θα μπορεί κάθε χρόνο να υποβάλλει υποψηφιότητα και δεδομένης της σημασίας του και της συνεργασίας του με το Υπουργείο Πολιτισμού, θα μπορούσε να εξασφαλίσει το ανώτατο ποσό των 30.000 ευρώ που προβλέπεται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο θεσμικών αλλαγών, διευκρινίζοντας ότι «σε αυτή την περίπτωση το μουσείο αποκτά διαφορετικό καθεστώς» και «δεν θα λαμβάνει μόνον χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις».

Κλείνοντας, η Λίνα Μενδώνη την τοποθέτηση της, ανέδειξε τη σημασία της τοπικής συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι «θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ένα τόσο αξιόλογο μουσείο να στηρίζεται πρωτίστως από την τοπική κοινωνία», επισημαίνοντας πως «εάν υπάρξει σχετική πρωτοβουλία από την τοπική κοινωνία, μέσω των αρμόδιων φορέων με οικονομική συμβολή, σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα ανταποκριθεί θετικά».