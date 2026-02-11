Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παναθηναϊκό. Καθάρισε τη νίκη και στην Τούμπα, με 2-0 κι έκλεισε εισιτήριο για τον Βόλο και τον τελικό κυπέλλου του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΟΦΗ, στις 25 Απριλίου. Γιακουμάκης (όπως στο πρώτο ματς στη Λεωφόρο) και Χατσίδης τα γκολ των νικητών. Καλύτερος και στα δύο ματς ο Δικέφαλος του Βορρά, οι «πράσινοι» έχασαν και τον στόχο του κυπέλλου σε μία καταστροφική χρονιά.

Δεν είδαμε κάτι που δεν περιμέναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πήγε με συνταγή Φαλήρου (ξεκίνησαν βασικοί Μπακασέτας και Ταμπόρδα), προσπαθώντας να κάνει μπιλντ απ και να δημιουργήσει καταστάσεις και ο ΠΑΟΚ να «στραγγαλίσει» τον αντίπαλο, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ που θα τελείωνε την πρόκριση.

Μέχρι το πρώτο εικοσάλεπτο ο ΠΑΟΚ κυριαρχούσε στο χορτάρι. Έπνιξε τον Παναθηναϊκό, τον ανάγκασε σε πολλά λάθη, ενώ είχε και τις πιο καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, τα έκανε όλα λάθος και μόνο μετά το 20λεπτο άρχισε να συνέρχεται και να βγαίνει μπροστά ψάχνοντας τις δικές του καλές καταστάσεις.

Στο 40ο λεπτό Λουτσέσκου έκανε διπλή αλλαγή ρίχνοντας στο ματς τον Γιακουμάκη και τον Χατσίδη αντί του τραυματία Πέλκα και του Μύθου. Ο Κρητικός φορ λίγο αργότερα ανάγκασε τον Λαφόν σε σπουδαία επέμβαση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει όπως έκανε και στη Λεωφόρο. Πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την καλύτερη φάση στο πρώτο μέρος, αλλά το 0-0 έγραψε την ιστορία του πρώτου μισού.

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε και έχασε την πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι στην αρχή του β’ μέρους, εκμεταλλευόμενος λάθος των γηπεδούχων, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να βγάζει ένταση και πάλι ήταν η ομάδα με τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Στο 53ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Τάισον εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Ο Μπενίτεθ προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές, άλλαξε το σύστημα, έβαλε νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, αλλά προκοπή δεν έβλεπε και στο 71ο λεπτό είδε ξανά τον Γιώργο Γιακουμάκη να τον πληγώνει, όπως στο πρώτο ματς.

Ο Χατσίδης έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, μετά από πάσα του Τάισον και ο Γιακουμάκης εξ επαφής, αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, κατάφερε να ευστοχήσει σε δεύτερο χρόνο από κοντά, σε κενή εστία για το 1-0.

Κάπου εκεί το ματς είχε ξεκάθαρο νικητή. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε δύο γκολ για να σώσει την παρτίδα, ο Δικέφαλος έκανε σωστή διαχείριση και παρ’ ότι οι «πράσινοι» πήραν την μπάλα πιέζοντας ως απέλπιδα προσπάθεια για να διατηρηθούν ζωντανοί, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα.

Στο 87′ ήρθε το κερασάκι στην τούρτα από τον Χατσίδη, ο οποίος άξιζε το γκολ βάσει εικόνας και έδωσε πανηγυρικό τόνο στη μεγάλη πρόκριση διαμορφώνοντας το 2-0.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή έστειλε απολύτως δίκαια τον ΠΑΟΚ στον τελικό της 25ης Απριλίου, με δύο νίκες και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Γιακουμάκη που σκόραρε και στη Λεωφόρο και στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ (78′ Καμαρά), Πέλκας (40′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Τάισον (81′ Ζαφείρης), Μύθου (40′ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63′ Ζαρουρί), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο, Κοντούρης (81′ Κάτρης), Ταμπόρδα, Μπακασέτας (63′ Σάντσες), Τεττέη (63′ Σβιντέρσκι).