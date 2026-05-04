Αυστηρότερο φοροελεγκτικό πλαίσιο για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τις νέες διατάξεις, διευρύνεται ουσιαστικά το πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, ώστε να καλύπτει και τα κρυπτοστοιχεία.

Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ λεπτομερή δεδομένα για κάθε δηλωτέο πρόσωπο

Θεσπίζεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για τους χρήστες, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καλούνται πλέον να διαβιβάζουν αναλυτικά στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο, καθώς και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλαγές.

Τα κρυπτονομίσματα και οι διασταυρώσεις

Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ λεπτομερή δεδομένα για κάθε δηλωτέο πρόσωπο, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται αυτόματα στις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται βασικά προσωπικά και φορολογικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα κατοικίας και ΑΦΜ, αλλά και πληροφορίες για ελέγχοντα πρόσωπα σε περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, με πλήρη καταγραφή της σχέσης τους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις όπου η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών υπηρεσιών ψηφιακής ταυτοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαβιβάζονται ο αναγνωριστικός κωδικός της υπηρεσίας και το κράτος έκδοσης, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας και ρόλου του δηλωτέου προσώπου.

Παράλληλα, καθιερώνεται εκτεταμένη καταγραφή των συναλλαγών ανά είδος κρυπτοστοιχείου. Οι πάροχοι θα υποβάλλουν στοιχεία για τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, τον αριθμό μονάδων και συναλλαγών, είτε πρόκειται για αγορές και πωλήσεις έναντι παραστατικού νομίσματος είτε για ανταλλαγές μεταξύ κρυπτοστοιχείων. Στο πεδίο των υποχρεώσεων εντάσσονται και οι πληρωμές λιανικής, καθώς και μεταβιβάσεις προς και από χρήστες, με καταγραφή της εμπορικής αξίας και, όπου είναι εφικτό, του τύπου μεταφοράς.

Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν και οι μεταβιβάσεις προς διευθύνσεις κατανεμημένου καθολικού, με υποχρέωση καταγραφής της συνολικής αξίας και του όγκου των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται μέσω τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου εντός εννέα μηνών από τη λήξη κάθε φορολογικού έτους, με την έναρξη εφαρμογής να τοποθετείται εντός του 2026.

Το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο επεκτείνει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και σε άλλες κρίσιμες φορολογικές κατηγορίες, όπως οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις, οι συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης και συγκεκριμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, εισάγεται αναγνωριστικός κωδικός για υπηρεσίες ταυτοποίησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Επίσης, προβλέπεται η συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των ανταλλαγών πληροφοριών, η ενίσχυση της κοινοποίησης ΑΦΜ, καθώς και η δημιουργία κεντρικού ευρετηρίου για τα δεδομένα κρυπτοστοιχείων, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον αναπτυσσόμενο ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα.

