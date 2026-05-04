5 το πρωί: Διπλωματικό θρίλερ στο Ιράν – Υπό πίεση η ΝΔ για τις υποκλοπές – Χειμωνιάτικο τοπίο
Το Ιράν υπέβαλε σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο ίδιος ανακοίνωσε την ασφαλή «έξοδο» των «ουδέτερων» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Μπορεί αυτό να είναι το πρώτο βήμα για την ειρήνη;
1
Το σχέδιο αποσυμπίεσης τα Στενά και η μακρινή ειρήνη
- «Project Freedom»: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom» για σήμερα, Δευτέρα, με στόχο το βίαιο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Στόχος της επιχείρησης είναι να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοΐα μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Ο αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε ως επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης και ανθρωπιστικής αποσυμπίεσης.
- Το ιρανικό σχέδιο και η απόρριψή του: Η Τεχεράνη κατέθεσε σχέδιο 14 σημείων που συνδέει κατάπαυση πυρός, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και ευρύτερες περιφερειακές δεσμεύσεις. Ο αμερικανός πρόεδρος όμως, χαρακτήρισε την πρόταση «μη αποδεκτή», θεωρώντας ότι δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, στην περίπτωση που το Ιράν «δεν συμπεριφερθεί σωστά».
- Μία χάρη για τον Νετανιάχου: Ενώ η ένταση με το Ιράν κορυφώνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ανοιχτά στις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ, καλώντας τον πρόεδρο Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ χρειάζεται έναν πρωθυπουργό αφοσιωμένο αποκλειστικά στον πόλεμο και όχι στις δικαστικές του περιπέτειες, συνδέοντας άμεσα την επιβίωση του εβραϊκού κράτους με τη δική του στρατηγική και την ηγεσία του «Μπίμπι».
2
Μέτωπο της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ για τις υποκλοπές
- Η πρόταση: Το ΠαΣοΚ προχωρά στη θεσμική «πολιορκία» της κυβέρνησης, καταθέτοντας αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και του λογισμικού Predator, με σκοπό να κληθούν ως μάρτυρες κομβικά πολιτικά πρόσωπα (όπως οι Σαμαράς, Δένδιας και Χατζηδάκης) αλλά και ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν.
- Η στήριξη: Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται να αποκτά ευρεία στήριξη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση έχουν δηλώσει ότι θα την υπερψηφίσουν. Η συσπείρωση αυτή αυξάνει τις πιθανότητες να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 120 βουλευτών, ασκώντας ασφυκτική πίεση στη Νέα Δημοκρατία.
- Οι αποκαλύψεις για Τζαβέλλα: Το κλίμα πυροδοτείται περαιτέρω από την «απόρρητη» κατάθεση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠαΣοΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραμένει εκτεθειμένη μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που δείχνουν ότι ο εισαγγελέας δεν ερεύνησε ουσιώδη έγγραφα και μάρτυρες πριν οδηγήσει την υπόθεση στην αρχειοθέτηση.
3
Χειμώνας στην καρδιά της άνοιξης
- Χιόνια στην Αττική και στα ορεινά της Ελλάδας: Η ασυνήθιστη για τον Μάιο ψυχρή εισβολή έφερε πυκνές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το τελεφερίκ και πάνω. Παρόμοιο λευκό σκηνικό καταγράφηκε και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των χειμερινών συνθηκών μέσα στην καρδιά της άνοιξης.
- Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες «πάγωσαν» την Κρήτη: Στο Ηράκλειο καταγράφηκε έντονη κακοκαιρία με χαλάζι που μέσα σε λίγα λεπτά «άσπρισε» δρόμους και αυλές, ενώ ισχυροί βόρειοι άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο λιμάνι. Πλοίο δεν κατάφερε να δέσει και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω των θυελλωδών συνθηκών.
- Πότε μπαίνει η άνοιξη; Ο «χειμωνιάτικος» καιρός θα επιμείνει και σήμερα, Δευτέρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η σταδιακή βελτίωση του καιρού και η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένονται από αύριο, Τρίτη, οπότε και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, επιτρέποντας την επιστροφή σε ανοιξιάτικες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.
4
Τι αλλάζει στη διαδικασία έξωσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
- Ψηφιοποίηση και τέλος της γραφειοκρατίας: Η νέα διαδικασία μετατρέπει τον παραδοσιακό χάρτινο φάκελο ενός ακινήτου σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο. Μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου γίνεται το μόνιμο «ψηφιακό διαβατήριο» του ακινήτου, επιτρέποντας την ταχύτερη άντληση εγγράφων από συμβολαιογράφους και δημόσιες υπηρεσίες, εκμηδενίζοντας τις ουρές στις πολεοδομίες.
- Αυστηρός έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας: Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου λειτουργεί ως «κόφτης» για τα ακίνητα με πολεοδομικές παραβάσεις. Αν κατά την αυτοψία εντοπιστούν αυθαιρεσίες, η έκδοση της ταυτότητας μπλοκάρεται μέχρι αυτές να τακτοποιηθούν νομικά. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι ο αγοραστής αποκτά ένα ακίνητο πλήρως ταυτισμένο με τα εγκεκριμένα σχέδια, αποτρέποντας μελλοντικές νομικές περιπέτειες.
- Προβλέπεται ελάχιστος χρόνος 6 μηνών για τον ενοικιαστή πριν την έξωση: Στη λήξη της μίσθωσης, ο ενοικιαστής αποκτά εκ του νόμου τουλάχιστον εξάμηνη προθεσμία για να μετακομίσει, χωρίς επιπλέον κόστος, πριν προχωρήσει η πλήρης εκτέλεση της διαδικασίας απόδοσης του ακινήτου.
5
Προβάδισμα για ΑΕΚ
- Ισοπαλία στη Λεωφόρο: Στο ντέρμπι της Αθήνας ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έμειναν χωρίς τέρμα. Η Ένωση αν και έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 17 δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ και οι πράσινοι ήταν άστοχοι στις δικές τους ευκαιρίες.
- Νίκη με «δώρο»: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού και τον έπιασε στη βαθμολογία. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι αλλά πλήρωσαν την αστοχία και τα λάθη τους στην άμυνα, ενώ έχουν δικαιολογημένα παράπονα για τη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ.
- Η μάχη του τίτλου: Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ έχει προβάδισμα έξι βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχει 67 βαθμούς και οι διώκτες της από 61. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα είναι οριστικά τέταρτος και θα αγωνιστεί στο Conference League.
