Ο ΟΦΗ έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 34ο λεπτό του δεύτερου ημιτελικού με τον Λεβαδειακό, παρόλα αυτά επιβλήθηκε 1-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Το γκολ της ομάδας του Χρήστου Κόντη σημείωσε ο Λαμπρόπουλος στο 45′.

Στο τέλος του πρώτου μισού η ομάδα της Βοιωτίας είχε πέντε τελικές, τέσσερα κόρνερ, ποσοστό κατοχής 61% και… 11 ποδοσφαιριστές. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, είχε έναν παίκτη λιγότερο και μόλις μία προσπάθεια που όμως έμελλε να μετουσιωθεί σε γκολ και να κρίνει τον αγώνα.

Ο Σαλσέδο έκανε σκληρό φάουλ στον Τσόκαϊ, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη σε δώδεκα λεπτά και αποβλήθηκε μόλις στο 34′.

Νωρίτερα, στο 12′, ο Παλάσιος είχε βρεθεί στο έδαφος από μαρκάρισμα του Αθανασίου, ο οποίος αρχικά είδε την κόκκινη του Παπαπέτρου, προτού αποκατασταθεί η δικαιοσύνη μέσω VAR (δεν ήταν ούτε φάουλ). Ο Λεβαδειακός άγγιξε το γκολ και στο 41′, όταν από κόρνερ του Μπάλτσι, ο Όζμπολτ πήρε την κεφαλιά. Όμως ο Μπόρχα απέκρουσε στη γραμμή με το πόδι.

Η ομάδα από το Ηράκλειο αποδείχθηκε πιο ουσιαστική. Με τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών, ο Μπόρχα εκτέλεσε φάουλ και ο Λαμπρόπουλος βρήκε δίχτυα, τελειώνοντας τη φάση με μία εκπληκτική γυριστή κεφαλιά.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν την άμεση ισοφάριση πριν από την ανάπαυλα με ένα διαγώνιο σουτ του Παλάσιος που σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Ο Αργεντινός απείλησε ξανά στο 47′, όταν από βαθιά μπαλιά του Μάγκνουσον κατέβασε ιδανικά, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Πεντρόσο πλάσαρε, αλλά ο Χριστογεώργος βγήκε έγκαιρα και απέκρουσε, προτού μπλοκάρει και το βολέ του Κωστή. Επτά λεπτά αργότερα, ο Βήχος έκανε το συρτό σουτ και είδε τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να δηλώνει ξανά «παρών».

Στα τελευταία λεπτά, ο Λεβαδειακός πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ (57′ Πεντρόσο), Παλάσιος, Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), Γκούμας (57′ Χ. Παπαδόπουλος), Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ (84′ Πούγγουρας), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (86′ Ισέκα), Αθανασίου, Φούντας (46′ Κανελλόπουλος), Νους (97′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο