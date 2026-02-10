Στη δημοσιότητα έρχονται σοκαριστικά βίντεο που καταγράφουν καρέ-καρέ τη δράση δύο ατόμων, τα οποία τοποθετούσαν, το περασμένο καλοκαίρι, αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, σε εισόδους πολυκατοικιών, σε περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου, για να εκφοβίσουν, σύμφωνα με τις αρχές, οργανωμένους οπαδούς άλλης ομάδας.

Οι δράστες κινούνταν με σκούτερ, ο συνεπιβάτης μόλις έφθαναν στο σημείο που θα έκαναν την επίθεση, κατέβαινε από τη μηχανή, έβγαζε από την τσάντα του τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον ενεργοποιούσε στην είσοδο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια εξαφανίζονταν. Η έκρηξη που ακολουθούσε, προκαλούσε τρόμο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν νεαρό 20 ετών, οργανωμένο οπαδό άλλης ομάδας ως έναν από τους εμπλεκόμενους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, που αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μετά τις επιθέσεις ο 20χρονος που συνελήφθη, φέρεται να διέφυγε στην Αμερική, όπου παρέμεινε για αρκετούς μήνες. Μετά την επιστροφή του στη χώρα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τα ίχνη του σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τον συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στον χώρο όπου διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, εξοπλισμός χρήσης της, σπρέι χρωματισμού, αυτοκόλλητα με διακριτικά ομάδας, ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και του δεύτερου ατόμου, που φέρεται να συμμετείχε στις επιθέσεις.