Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στην Πυροσβεστική, όταν έλαβε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών, εντός εμπορικού κέντρου, στο Μαρούσι. Η ώρα ήταν 23:50 όταν περίοικοι αντιλήφθηκαν την ύπαρξη εστίας φωτιάς και είδαν καπνούς να βγαίνουν από το πολυκατάστημα.

Φθάνοντας στο σημείο οι πρώτες δυνάμεις, διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στον μεγάλο χώρο, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου. Υπό τον φόβο εξάπλωσης, στο συμβάν έσπευσαν πάνω από 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και άμεσα κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου διεξαγόταν στη μία λωρίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού, γκαζάκια, φυτίλια και εύφλεκτο υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος εμπρηστικής επίθεσης είχε γίνει πριν από μερικές ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, κι άλλο κατάστημα της συγκεκριμένης αλυσίδας, στον Κολωνό.