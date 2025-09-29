Εμπρηστική επίθεση συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/9 σε καφετέρια επί της λεωφόρου Θησέως, στην Καλλιθέα. Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές εξωτερικά της επιχείρησης.

Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα όταν άγνωστοι τοποθέτησαν 8 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια) στην είσοδο της επιχείρησης. Ακολούθησε έκρηξη και εκδήλωση πυρκαγιάς στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα αλλά και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 2 άθικτα γκαζάκια τα οποία αναμένεται να σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς ενδέχεται να φέρουν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό των δραστών.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.