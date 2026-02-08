Ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post, Γουίλ Λιούις, ανακοίνωσε το Σάββατο την αποχώρησή του, σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για μαζικές απολύσεις στην ιστορική αμερικανική εφημερίδα.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς το προσωπικό, ο Λιούις ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του «ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας, μη κομματικοποιημένες ειδήσεις για εκατομμύρια πελάτες καθημερινά». Το μήνυμα δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Ματ Βίζερ.

Τη θέση του εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει προσωρινά ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, Τζεφ Ντ’Ονόφριο. Η Washington Post ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος την απέκτησε το 2013.

Ο Λιούις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Dow Jones & Company και εκδότης της Wall Street Journal, είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2023, διαδεχόμενος τον Φρεντ Ράιαν, έπειτα από θητεία εννέα ετών.

Μαζικές απολύσεις σε όλα τα τμήματα

Η παραίτηση του εκδότη και CEO έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για μαζικές απολύσεις από όλα τα τμήματα της Washington Post, περικοπές που αναμένεται να συρρικνώσουν δραστικά το μέγεθος της εφημερίδας, η οποία μετρά ιστορία άνω των 145 ετών.

Τις ανακοινώσεις έκανε ο αρχισυντάκτης Ματ Μάρεϊ, ο οποίος ενημέρωσε το προσωπικό ότι οι περικοπές θα αφορούν τα διεθνή, το τμήμα επιμέλειας, το τοπικό ρεπορτάζ και τον αθλητισμό. Οι απολύσεις ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες αφότου η εφημερίδα αποφάσισε να περιορίσει την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, επικαλούμενη οικονομικές απώλειες.

«Για πάρα πολύ καιρό λειτουργούσαμε με μια δομή που ήταν υπερβολικά δεμένη με την εποχή όπου ήμασταν ένα είδος τοπικού μονοπωλίου», ανέφερε ο Μάρεϊ σε τηλεδιάσκεψη με τους εργαζόμενους, μέρος της οποίας διέρρευσε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός και μια πιο στέρεη βάση».

Δημοσιογράφος της Post, που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένα «λουτρό αίματος». Μεταξύ των δημοσιογράφων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται η ρεπόρτερ που κάλυπτε την Amazon Καρολάιν Ντόνοβαν, η επικεφαλής του γραφείου στο Κάιρο Κλερ Πάρκερ, καθώς και το σύνολο των ανταποκριτών και των επιμελητών της εφημερίδας για τη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή της, η Washington Post ανέφερε ότι προχωρά «σε μια σειρά δύσκολων αλλά αποφασιστικών ενεργειών για το μέλλον της», υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και στην καλύτερη εστίαση στη δημοσιογραφία που προσελκύει το κοινό της.

Ο Μάρεϊ διευκρίνισε ότι «όλα τα τμήματα επηρεάζονται», σημειώνοντας πως το πολιτικό και κυβερνητικό ρεπορτάζ θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας της εφημερίδας, ενώ το αθλητικό τμήμα, στη σημερινή του μορφή, θα κλείσει. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η εφημερίδα είχε προσφέρει πακέτα εθελουσίας εξόδου, εν μέσω ζημιών ύψους 100 εκατ. δολαρίων.