Σε μαζικές απολύσεις από όλα τα τμήματα του μέσου ανακοίνωσε ότι προχωράει η Washington Post, απολύσεις που αναμένεται να συρρικνώσουν δραστικά το μέγεθος της ιστορικής εφημερίδας, που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει στα χέρια του Τζέφ Μπέζος της Amazon.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ανακοινώσεις έγιναν από τον αρχισυντάκτη Ματ Μάρεϊ, ο οποίος ενημέρωσε το προσωπικό για τις περικοπές. Αυτές σύμφωνα με τον Μάρεϊ θα αφορούν τα διεθνή, το τμήμα επιμέλειας, το τοπικό ρεπορτάζ και τον αθλητισμό. Οι απολύσεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου η εφημερίδα, με ιστορία άνω των 145 ετών, αποφάσισε να μην καλύψει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στην έκταση που αρχικά είχε σχεδιαστεί εξαιτίας των οικονομικών απωλειών.

«Για πάρα πολύ καιρό λειτουργούσαμε με μια δομή που ήταν υπερβολικά δεμένη με την εποχή όπου ήμασταν ένα είδος τοπικού μονοπωλίου», ανέφερε ο Μάρεϊ σε τηλεδιάσκεψη με τους εργαζόμενους (μέρος της οποίας διέρρευσε), προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός και μια πιο στέρεη βάση».

Δημοσιογράφος της Post, που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένα «λουτρό αίματος».

Μεταξύ των δημοσιογράφων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται η ρεπόρτερ που κάλυπτε την Amazon, Καρολάιν Ντόνοβαν, η επικεφαλής του γραφείου στο Κάιρο, Κλερ Πάρκερ, καθώς και το σύνολο των ανταποκριτών και των επιμελητών της εφημερίδας για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αναρτήσεις των ίδιων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Washington Post προχωρά σήμερα σε μια σειρά δύσκολων αλλά αποφασιστικών ενεργειών για το μέλλον της, που συνιστούν μια ουσιαστική αναδιάρθρωση στο σύνολο της εταιρείας», ανέφερε η εφημερίδα σε ανακοίνωσή της. «Τα βήματα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς μας και στην καλύτερη εστίαση στη δημοσιογραφία που ξεχωρίζει την Post και, κυρίως, προσελκύει το κοινό μας».

Απολύσεις σε όλα τα τμήματα

«Όλα τα τμήματα επηρεάζονται. Το πολιτικό και κυβερνητικό ρεπορτάζ θα παραμείνει το μεγαλύτερο τμήμα μας και θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της απήχησής μας και της αύξησης των συνδρομητών», δήλωσε ο Μάρεϊ. «Το αθλητικό τμήμα, στη σημερινή του μορφή, θα κλείσει».

Η Washington Post είχε προχωρήσει και πέρυσι σε αλλαγές σε διάφορους τομείς, ανακοινώνοντας περικοπές θέσεων εργασίας, διευκρινίζοντας τότε ότι αυτές δεν θα επηρέαζαν τους συντάκτες. Η εφημερίδα, είχε προσφέρει το 2023 πακέτα εθελουσίας εξόδου σε εργαζομένους όλων των τμημάτων, εν μέσω ζημιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αν ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι πλέον διατεθειμένος να επενδύσει στην αποστολή που καθόρισε αυτή την εφημερίδα για γενιές και να υπηρετήσει τα εκατομμύρια που βασίζονται στη δημοσιογραφία της Post, τότε η εφημερίδα αξίζει έναν διαφορετικό θεματοφύλακα», ανέφερε το συνδικαλιστικό σωματείο WaPo Guild σε ανάρτησή του.

Το γραφείο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου της Post ανέφερε σε επιστολή του προς τον Μπέζος την περασμένη εβδομάδα ότι το πιο ουσιαστικό και επιδραστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία με ομάδες που κινδυνεύουν από τις περικοπές, ενώ υπογράμμισε ότι ένα πολυφωνικό και ποικιλόμορφο newsroom είναι απαραίτητο, ιδίως σε περίοδο οικονομικών δυσκολιών.

Ο Μπέζος, όταν αγόρασε την εφημερίδα το 2013, είχε δηλώσει ότι θα διατηρήσει τη δημοσιογραφική της παράδοση και ότι δεν θα εμπλακεί στη καθημερινή της λειτουργία. Είχε ωστόσο επισημάνει πως «αναπόφευκτα θα υπάρξουν αλλαγές» τα επόμενα χρόνια.

Συγκρούσεις με τους δημοσιογράφους

Τα τελευταία χρόνια, η ιδιοκτησία της Washington Post έχει έρθει σε σύγκρουση με μερίδα των δημοσιογράφων της, οι οποίοι επέκριναν ανοιχτά τον Μπέζος μετά την απόφαση της εφημερίδας να μην στηρίξει κανέναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε περισσότερες από 200.000 ακυρώσεις ψηφιακών συνδρομών.

Η εφημερίδα, η οποία διόρισε τον Γουίλιαμ Λιούις στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις αρχές του 2024, αναδιάρθρωσε επίσης πέρυσι το τμήμα για τα άρθρα γνώμης, μετατοπίζοντας το επίκεντρο σε ζητήματα «ατομικών ελευθεριών και ελεύθερων αγορών».

Ο Μπέζος συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγιστάνων της τεχνολογίας που ήρθαν «πιο κοντά» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη χρονιά. Μάλιστα, είχε εξέχουσα θέση στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ, γεγονός που υπογράμμισε τη μεταβολή των σχέσεών τους.

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία ασκούσε συχνά κριτική στον Μπέζος –κατηγορώντας την Post για άδικη κάλυψη–, άρχισε να επαινεί τον δισεκατομμυριούχο τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς, δηλώνοντας ότι κάνει «πραγματική δουλειά» με την εφημερίδα.

«Οι σημερινές απολύσεις στην Washington Post αποτελούν ένα καταστροφικό πλήγμα για δεκάδες δημοσιογράφους και για το ίδιο το επάγγελμα της δημοσιογραφίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του National Press Club, Μαρκ Σοφ Τζούνιορ.