Ομόφωνα αποφάσισαν αργά απόψε το βράδυ Ανακριτής και Εισαγγελέας της Χίου την προφυλάκιση το νεαρού Μαροκινού που φέρεται να ήταν ο οδηγός του σκάφος που συγκρούσθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης με σκάφος του Λιμενικού Σώματος με αποτέλεσμα το θάνατο 15 ανθρώπων και το τραυματισμό πολλών άλλων.

Ο κατηγορούμενος τις επόμενες μέρες θα οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Δημήτρης Χούλης, σε δηλώσεις τους εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια ζωών, αλλά και την πλήρη διαφωνία τους με την κρίση των δικαστικών αρχών.

«Οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος»

Ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε «δεν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος μεταφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος».

Αναφερόμενος στις προανακριτικές καταθέσεις, ο κ. Γεωργούλης υποστήριξε πως «πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις, που ελήφθησαν από την κυρία Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

Ο Δημήτρης Χούλης είπε πως «όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ. Μόνο μία σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Πήγαιναν ευθεία, δεν στρίψανε ούτε δευτερόλεπτο».



Επίσης επεσήμανε ότι οι ανακριτικές πράξεις δεν επιβεβαίωσαν την κατηγορία. «Έξι άνθρωποι κατέθεσαν σήμερα και είπαν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε’ και παρ’ όλα αυτά προφυλακίστηκε. Αν είναι να ικανοποιούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, τότε δεν χρειάζονται ανακριτικές πράξεις», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας: «Ο ένας μάρτυρας που τον υπέδειξε έφυγε από το νησί. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;».